Aktier: Små stigninger under lav volumen - Ørsted i bunden

Sommervarmen ser ud til at lægge en dæmper på de danske investorer onsdag middag, hvor der under lav volumen er små bevægelser blandt eliteaktierne herhjemme.

Eliteindekset, C25, lægger 0,5 pct. til sin værdi og ligger i indeks 1158,99. Dermed peger det mod anden dag i træk med plus for eliteindekset, som startede ugen med et lille fald.

Underliggende er der fortsat stort fokus på handelsforholdene mellem USA og Kina, som har været en kilde til uro det seneste stykke tid. Onsdag er det imidlertid handelsrelationerne mellem USA og EU, der er i størst fokus, da EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, mødes med USA's præsident, Donald Trump, for at diskutere netop samhandel.

For de danske enkeltaktier ligger Nordea med i toppen af C25 med et plus på 0,9 pct. til 68,02 kr. Uden bagvedliggende nyheder fortsætter storbanken derved den gode periode, der har fulgt oven på sidste uges pæne regnskab for andet kvartal.

UDLANDET KØBER OP I MÆRSK

I det positive felt finder man også Mærsk-aktierne. Mens B-aktien stiger 0,7 pct. til 8494 kr., går A-aktien op med 0,8 pct. til 7995 kr. Heller ikke her er der nogen umiddelbar nyhed til at forklare udviklingen.

- Jeg tror ikke, der er nogen forklaring bag den stigning, siger chefhandler Mads Zink fra Danske Bank og fortsætter:

- Aktien stiger ganske lidt, og jeg kan se, at det er udlandet, der ligger og køber op i aktien i dag. Men jeg har ikke set nogen historie, der skulle gøre, at den bliver handlet meget anderledes end resten af markedet.

Også Novo Nordisk-aktien ligger med i det grønne felt med en stigning på 0,7 pct. til 326,45 kr. Det kan ifølge Mads Zink skyldes det positive regnskab, som den amerikanske konkurrent Eli Lilly fremlagde tirsdag, og som også der løftede Novo-aktien.

FLSmidth har ligeledes fået konkurrentnyt med regnskabet for andet kvartal fra finske Outotec. Det viste ganske vist et lavere end ventet driftsresultat, men omvendt endte både omsætning og ordreindgang overraskende højt. FLSmidth-aktien ligger ved middagstid 0,7 pct. højere i 395,60 kr.

DEFENSIVE AKTIER HIVER OP

Blandt de resterende eliteaktier er det værd at bemærke, at det er defensive aktier som Coloplast, Chr. Hansen og ISS, som er nogle af de mest stigende - selv uden selskabsspecifikke nyheder. Coloplast-aktien stiger 1,4 pct. til 674,20 kr., Chr. Hansen-aktien løfter sig 1,4 pct. til 700 kr., og ISS-aktien går op med 0,9 pct. til 228,90 kr.

I bunden af eliteindekset ligger Ørsted med et fald på 1 pct. til 395 kr. Fra det danske energiselskab har der ikke været nyheder, men i stedet har nogle udenlandske konkurrenter i form af Iberdrola og EDPR leveret regnskaber for første halvår. Det er dog ikke dem, som trækker Ørsted-aktien ned, vurderer Mads Zink.

- Jeg tror ikke, at det er de udenlandske regnskaber, der sætter prisen på Ørsted nu her. Så jeg vil faktisk ikke kæde de to ting sammen.

- Ligesom det er tilfældet med Mærsk, så er det udlandet, der ligger og styrer den aktie, da udlandet sælger ud i den. Men man skal være opmærksom på, at det er under lav volumen, siger Danske Banks chefhandler.

Uden for eliteindekset har FC København, der er fodboldholdet under Parken Sport & Entertainment, solgt målmanden Robin Olsen til italienske AS Roma. Det er sket til et transferbeløb på 63 mio. kr. Med i aftalen er også en række klausuler, der kan få prisen op på godt 89 mio. kr.

Salget ændrer ikke på de finansielle forventninger til hele 2018 for Parken, hvis aktie ligger uændret i 85 kr.

/ritzau/FINANS