Aktier: Små kursfald i ultralet handel 2. juledag

De store amerikanske aktieindeks lukkede med små kursfald såvel fredag inden jul og 2. juledag. Forlydender om en lunken efterspørgsel efter den nye iPhone X sendte Apple ned, hvilket smittede af i hele teknologisektoren.

Omsætningen var dog langt under det vanlige niveau, da mange markedsdeltagere fortsat holdt juleferie. Kun 4 mia. aktier skiftede hænder, hvilket er det laveste for en fuld handelssession i 2017.

S&P 500-indekset lukkede tirsdag med et minus på 0,1 pct. i 2680,50. Dow Jones-indekset sluttede med et marginalt tab i 24.746,21, mens Nasdaq-indekset endte med dagens største drop på godt 0,3 pct. i 6936,25.

Fredag inden jul var status ligeledes kursfald i størrelsesordenen 0,1 pct. i alle tre indeks.

Onsdag morgen er tendensen mere blandet. Futures på Dow Jones-indekset falder en smule, mens S&P 500- og Nasdaq-futures begge stiger omkring 0,1 pct.

De kommende dage ventes også at byde på en svag omsætning, da mange markedsdeltagere forventes at holde sig ude af markedet, indtil det nye år er en realitet.

APPLE I KURSDYK

Under julen var der nyt om teknologigiganten Apple. Ifølge den taiwanesiske avis Economic Daily vil Apple reducere salgsforventningerne for den nye flagskib-telefon, iPhone X, for indeværende kvartal til 30 mio. enheder fra det oprindelige estimat på 50 mio. enheder.

Avisen henviste til uidentificerede kilder hos Apples taiwanesiske underleverandører.

Forlydenderne falder sammen med flere mæglervirksomheders tilsvarende analyser, der indikerer en svag iPhone X-efterspørgsel.

- Der er nyheder omkring Apple i dag, og det forårsager bekymringer omkring ikke bare Apple, men også nogle Apple-leverandører og måske teknologiaktier generelt. Hele Apple-historien er nok til at give investorerne en undskyldning for at trække nogle penge ud af teknologisektoren, fordi den har præsteret så fantastisk, siger aktiechef Ken Polcari fra O'Neil Securities i New York til Reuters.

Apple faldt 2,5 pct., mens hele teknologisegmentet blev dagens bundskraber i S&P 500-sammenhæng med et drop på 0,7 pct.

ENERGI I TOP

Blandt de øvrige sektorer i S&P 500-indekset var der bud efter energiaktierne. De i forvejen høje oliepriser fik yderligere et hak op efter meldinger om en eksplosion ved en rørledning i Libyen, hvilket sendte den amerikanske referenceolie, West Texas Intermediate, op at snuse til 60 dollar per tønde. Der er ikke set siden sommeren 2015.

Chevron steg 0,8 pct., og EOG Resources fik lagt 2,1 pct. til kursen, mens energisektoren som helhed steg 0,8 pct.

Også forbrugeraktierne havde medvind. Stormagasinoperatørerne Kohl's, JC Penney og Macy fik hver et løft på omkring 5 pct. efter en rapport om, at julehandlen i år er steget i det stærkeste tempo siden 2011. S&P-detailindekset steg 0,6 pct.

I den modsatte ende gjorde finanssektoren og forsyningsselskaberne teknologisektoren selskab. Finansaktierne faldt 0,3 pct., mens forsyningssektoren dykkede 0,6 pct.

/ritzau/FINANS