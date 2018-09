Aktier: Små fald på Wall Street anført af IT- og teknologiaktierne

Efter kort tids handel falder det brede S&P 500-indeks 0,03 pct., mens det noget smallere Dow Jones-indeks falder 0,04 pct., og det it- og teknologitunge Nasdaq-indekset falder 0,2 pct.

Den let sure stemning kan hænge sammen med, at den amerikanske præsident, Donald Trump, sent fredag fortalte, at han agter at fortsætte forberedelserne af en toldforhøjelse på kinesiske varer for 200 mia. dollar, selv om USA og Kina tidligere på ugen var enedes om at mødes og diskutere den igangværende handelskonflikt.

Mens investorerne har kunnet fordøje den melding hen over weekenden, kom der mandag før børsåbning mere skidt nyt, da erhvervstilliden i New York-regionen, målt ved Empire State Manufacturing-indekset, i september faldt mere end ventet blandt økonomerne ifølge Bloomberg News.

På selskabssiden kan investorerne mandag se frem til to store regnskabsoffentliggørelser, da både bud-, fragt- og logistikfirmaet Fedex og it-virksomheden Oracle leverer deres seneste resultater efter børslukning. For begges vedkommende bliver der tale om resultater fra første kvartal.

Nogle få minutter inde i mandagens handel stiger Oracle-aktien 0,6 pct., mens Fedex-aktien går op med 0,9 pct.

/ritzau/FINANS