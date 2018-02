Aktier: Slingrekursen endte i massivt dyk på Wall Street

Rentestigninger i kølvandet på centralbankchef Jerome Powells redegørelse for den økonomiske udvikling og Federal Reserves pengepolitik satte sammen med en stærkt positiv forbrugertillid en effektiv stopper for nye kursgevinster.

Tirsdag lukkede S&P 500-indekset med et tab på 1,3 pct. i 2744,28. Dow Jones-indekset sluttede med et minus på knap 1,2 pct. i 25.410,33, mens Nasdaq endte med en fald, der løb op i godt 1,2 pct. til 7330,36.

Omsætningen var ganske pæn med 7,4 mia. aktier, hvilket er lidt højere end de foregående dage, men dog stadig lavere end det 20-dages glidende gennemsnit.

Onsdag morgen fortsætter de negative trækninger hos investorerne. De amerikanske futures ligger med fald på omkring 0,2 pct.

Volatilitetsindekset VIX, der bruges til at vurdere markedets nervøsitet, eliminerede tirsdag to dages fald med en stigning på 20 pct.

Den nytiltrådte chef for Federal Reserve, Jerome Powell, kom ikke med direkte overraskelser i redegørelsen for USA's økonomi over for Kongressen tirsdag.

Jerome Powell noterede, at Fed kan fortsætte med at hæve renten gradvist, eftersom at vækstudsigterne forsat er stærke og vurderede, at den seneste volatilitet på de finansielle markeder ikke bør tynge økonomien.

En snært af en mere aggressiv indstilling kom dog, i og med at Powell luftede muligheden for, at den hidtidige plan med tre renteforhøjelser i år kan ændre sig og noterede, at der kan opstå behov for en fjerde renteforhøjelse.

»Han sagde, at det var hans indtryk, at økonomien er blevet stærkere, hvilket tolkes som en indikation af, at han ville hæve hans personlige prognose til fire renteforhøjelser i år,« siger markedschef Michael O'Rourke fra JonesTrading i Connecticut til Reuters.

Talen havde dog en begrænset indflydelse på den tiårige statsobligationsrente, der steg et par basispoint inden dagens stærkt overraskende høje forbrugertillid sparkede til rentestigningen, der accelererede til 2,92 pct., inden markedet stabiliserede sig på 2,90 pct.

Tilliden i februar steg til 130,8 - det højeste niveau siden november 2000 - fra 124,3 måneden før. Økonomerne havde ventet en stigning til 126,5.

RØDT I RØDT

Der var rødt over hele linjen i S&P 500, hvor især de afkasttunge segmenter som telebranchen og forsyningsselskaberne holdt for med fald på 1,7 pct. til 1,8 pct.

Også ejendomsbranchens rentefølsomhed gav negativt udslag med et fald på 2,2 pct.

Blandt enkeltsaktierne faldt Comcast 7,4 pct., efter at kabel-tv-giganten tilbød at købe Sky for 31 mia. dollar og dermed blandede sig i kampen mellem Rupert Murdochs Fox og Bob Iger's Walt Disney om Europas største betalings-tv-gruppe.

Walt Disney faldt samtidig 4,5 pct., mens 21st. Century Fox faldt 3 pct.

Stormagasinkæden Macy's rapporterede om en større stigning i salget end ventet i sammenlignelige butikker i fjerde kvartal. Salget i de eksisterende butikker kunne samtidig markere den første årlige fremgang i fire år. Macy's steg 3,5 pct.

/ritzau/FINANS