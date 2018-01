Aktier: Skuffende Nordea falder tungt til bunds i dybrødt C25

Generelt er indekset et studie i rødt med kun fire aktier med beskeden grøn fremgang, nemlig William Demant, Nets, Coloplast og TDC, der stiger mellem 0,1 og 0,4 pct. alle uden selskabsspecifik baggrund.

Nordea har fra morgenstunden offentliggjort et regnskab for fjerde kvartal, der overraskede negativt over stort set hele linjen.

Bankens nettooverskud landede i kvartalet på 629 mio. euro mod ventet 683 mio. euro blandt analytikerne ifølge estimater fra Ritzau Estimates. I samme kvartal sidste år tjente Nordea 1024 mio. euro.

Og på den baggrund er det ikke helt skævt, at aktien taber omkring 3 pct. i formiddagens handel, mener chefaktiehandler i Danske Bank Mads Zink.

»Regnskabet var lidt svagere, end det de fleste havde ventet, så det er ikke unaturligt, og det er også det niveau, vi havde set den falde. Men der er stadig en udbyttebetalig på omkring 7 pct., som kan holde hånden under aktien«, bemærker Mads Zink.

»Det var lidt til den svage side på de fleste niveauer, men det er jo heller ikke fordi, aktien har ligger superstærkt op til resultatet«, tilføjer han.

NORDEA RIVER ANDRE BANKER MED NED

Skuffelsen over Nordea-regnskabet breder sig ifølge Mads Zink til de øvrige nordiske banker, og i det danske eliteindeks ligger Danske Bank 2,0 pct. lavere i 240,70 kr., mens Jyske Bank får en lidt mildere medfart med et minus på 0,8 pct. til 344,40 kr., og det er ikke fordi, banken er for lille til at blive revet med i slipstrømmen efter Nordeas nedtur.

»Det er det faktisk ikke, og du kan se, at Sydbank også er pænt nede. Der har været noget købsinteresse i Jyske Bank, og jeg tror, det er lidt tilfældigt, at der er en, der lige også skal bruge noget Jyske Bank lige nu«, vurderer chefaktiehandleren.

Sydbank-aktien falder 2,2 pct. til 243,80 kr.

Mens det danske eliteindeks taber omkring 0,9 pct. torsdag middag, klarer de europæiske kolleger sig lidt bedre med det brede fællesindeks Stoxx 600 tæt på balance.

»Du har mange af de danske selskaber, der ligger underdrejet i dag, og det er nogle af de store, der sætter sig lidt mere end de andre. Sammensætningen af vores indeks gør, at vi falder lidt mere end de andr«, siger Mads Zink.

NNIT KLAREDE SIG PÆNT

Torsdagens foreløbigt anden regnskabsaktuelle aktie er NNIT,der løftes 3,0 pct. til 184,60 kr.

It-selskabet havde fremgang på både top- og bundlinjen i de sidste tre måneder af 2017, viser regnskabet for fjerde kvartal torsdag morgen. Omsætningen landede på 812 mio. kr., hvilket er en stigning fra 768,9 mio. kr. i fjerde kvartal af 2016.

Nettoresultatet steg desuden til 86 mio. kr. fra 72,2 mio. kr. i samme periode af 2016. I 2018 venter NNIT nu også en omsætningsvækst i faste valutakurser på 4-7 pct. og en overskudsgrad på omkring 10-15 pct., fremgår det af regnskabet.

Ved middagstid torsdag ventes desuden regnskab fra Topdanmark. For hele 2017 venter det danske forsikringsselskab et resultat på 1,5-1,6 mio. kr. efter skat, men før afløbsresultatet for fjerde kvartal. Combined ratio ventes at være omkring 85.

Forsikringsaktien falder 0,6 pct. til 282,80 kr. forud for regnskabet.

BYGE AF KURSMÅLSÆNDRINGER

Derudover har formiddagens danske aktiehandel været inspireret af en byge af ændringede kursmål og anbefalinger fra finanshusene.

Morgan Stanley sænker anbefalingen af Pandora til "ligevægt" fra "overvægt" og reducerer kursmålet til 700 kr. fra 900 kr., viser data fra Bloomberg News. Aktien dykker 1,7 pct. til 586,20 kr.

Schweiziske UBS har genindledt analysedækning af Genmab og Lundbeck. For Genmab er anbefalingen "køb" med et kursmål på 1400 kr., mens Lundbeck må nøjes med "neutral" og et kursmål på 330 kr., viser data fra Bloomberg News.

Genmab-aktien falder dog 1,1 pct. til 1102,50 kr., mens Lundbeck går 1,5 pct. tilbage til 314,80 kr.

ALK-Abelló får reduceret kursmålet af Kempen til 850 kr. fra tidligere 960 kr. Aktien ligger 0,1 pct. lavere i 809 kr.

Modsat får Scandinavian Tobacco Group løftet kursmålet af JPMorgan til 132 kr. fra 122 kr. Men aktien falder 0,2 pct. til 117,60 kr.

I løbet af dagen er også Glunz og RTX klar med regnskabstal for henholdsvis andet og første kvartal af regnskabsåret 2017/18.