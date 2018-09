Aktier: Sidepapirer stjæler fokus i let negativt marked

Til gengæld rører nogle af de mindre papirer fortsat på sig efter nyheder over de seneste dage. Det drejer sig særligt om det lille biotekselskab Bioporto og også Zealand Pharma, der stadig gavnes af et stort rettighedssalg.

Overordnet set er det danske marked dog præget af ro og noget lavere omsætning, end tilfældet var i august, hvor regnskaberne for primært andet kvartal skyllede ind over handlerskærmene.

»Det er lidt en nyhedsfattig dag, hvor investorerne hviler lidt ud efter regnskabssæsonen. Nu træder makrotemaerne og flere andre ting, som vi ikke har talt om længe, lidt frem i lyset igen,« siger Tue Østergaard, der er aktiechef hos ABG Sundal Collier, til Ritzau Finans.

Samlet set falder C25-indekset med 0,3 pct. til 1132,03.

SÆNKET KURSMÅL TIL CARLSBERG

Blandt elitepapirerne er der lidt opmærksomhed til bryggeriet Carlsberg, der har fået sænket sit kursmål hos tyske Berenberg til 710 kr. fra 750 kr.

Anbefalingen »hold« fastholdes, mens den hollandske konkurrent Heineken har fået sænket sin anbefaling hos Berenberg til "sælg" fra "hold".

Berenberg vurderer - i relation til Carlsberg - at inflationen tager noget af vinden ud af "Sail '22"-strategien.

Carlsberg-aktien falder med 1,4 pct. til 763,40 kr.

Fokus er der også fortsat til Danske Bank, der mandag satte dato på et pressemøde, hvor hovedkonklusionerne fra bankens interne undersøgelse af mistænkelige transaktioner i dens estiske filial, der sættes i forbindelse med hvidvask, præsenteres.

Og det var et godt træk fra banken, vurderer ABG Sundal Collier.

»Det var på tide, at der kom en dato, synes vi, så det var dejligt at få en udmelding. Jeg synes, at det er et klogt træk at melde datoen ud på forhånd, fordi det bliver imødeset med så meget spænding,« siger Tue Østergaard.

Danske Bank-aktien, der har været i kraftig modvind i år, stiger tirsdag med 0,2 pct. til 172,10 kr.

Meldingen fra Danske Bank kommer den 19. september, hvor der også afholdes pressemøde. Og samme dag sker der muligvis også noget nyt hos A.P. Møller-Mærsk.

Ifølge Ritzau Finans' oplysninger har ledelsen i selskabet oplyst medarbejderne om, at de vil blive orienteret den 19. september om blandt andet en "organisationsændring".

Det er i tråd med tidligere skriveriet i branchemediet Shippingwatch, der også har beskrevet planer om organisationsændringer i løbet af september.

Mærsks B-aktie falder med 2,3 pct. til 8846 kr. tirsdag formiddag.

BIOPORTO IGEN HØJDESPRINGER

Blandt de mindre papirer er der fortsat stor positiv opmærksomhed omkring biotekselskabet Bioporto, der mandag steg med hele 58,9 pct. som reaktion på en positiv analyse fra amerikanske Maxim Group, der ser stort potentiale i NGAL-testen og sætter et kursmål på godt 19 kr.

Tirsdag fortsætter opturen. Bioporto stiger med 14,9 pct. til 6,08 kr. og har nu en markedsværdi på 945 mio. kr.

Også Zealand Pharma er fortsat i fremdrift - for tredje handelsdag på stribe.

Tirsdag er stigningen dog blot på 0,4 pct. til 111 kr., men set over de tre dage er aktien steget med omtrent 22 pct., efter at Zealand Pharma sent torsdag i sidste uge berettede om et salg af rettighederne til royalties og milepælsbetalinger for diabetesmidlerne Soliqua og Lyxumia.

Aftalen sikrer det danske selskab 205 mio. dollar - svarende til godt 1,3 mia. kr. - og køberen er amerikanske Royalty Pharma.

TO SMÅ REGNSKABER

Mandag aften efter børslukketid kom Speas, der investerer i selskaber gennem private equity-fonde i Norden, med regnskab for andet kvartal.

Det viste et overskud på 9,8 mio. kr., og det er under niveauet på 10,2 mio. kr., som selskabet kunne fremvise på den post i samme kvartal sidste år.

Aktien stiger dog med 3,6 pct. til 4660 kr. tirsdag.

Og så er Roblon, der laver fibermaterialer til den optiske kabelfiberindustri, i løbet af tirsdagen klar med regnskab for tredje kvartal af det forskudte regnskabsår 2017/18.

Selskabet venter i 2017/18 en omsætning i niveauet 235 mio. kr. og et resultat før skat på omkring 20 mio. kr. for de fortsættende aktiviteter.

Inden rapporteringen er Roblon-aktien endnu ikke handlet.

Bang & Olufsen har desuden fået lidt nyt fra amerikanske Sonos, der producerer trådløse højttalersystemer, og dermed tæller som en lille konkurrent til det danske selskab.

Sonos offentliggjorde mandag aften et regnskab, der viste en svag indtjening, selv om omsætningen var højere end ventet. Det sendte Sonos-aktien ned med hele 13,1 pct. i det amerikanske eftermarked, mens B&O-aktien tirsdag middag falder 0,4 pct. til 155,20 kr.