Aktier: Så blev det alligevel en grøn åbning i USA

De tre toneangivende indeks ligger i svagt grønt med plusser på 0,3 pct. for det brede S&P 500 og også på 0,3 pct. for teknologiindekset Nasdaq. Dow Jones-indekset prøver at kæmpe en stigning på 0,2 pct. igennem.

Startstemningen i onsdagens marked kan måske være positivt påvirket af et - om end marginalt - fald i den toneangivende amerikanske tiårige rente på en enkelt basispoint. Netop renteudviklingen, der har trykket T-bond-renten over de 3,0 pct. har sammen med den styrkede dollar givet anledning til bekymring blandt aktiehandlerne.

Tirsdag lukkede S&P 500-indekset med et minus på 0,7 pct., mens Dow Jones-indekset afsluttede otte handelsdage i træk med stigninger med et fald på 0,8 pct. Nasdaq mistede også 0,8 pct. tirsdag.

Handlerne fik før åbningen en lille håndfuld blandede nøgletal at forholde sig til. Data for påbegyndt boligbyggeri i april udviklede sig med et skuffende fald på 3,7 pct. mod et ventet fald på 0,7 pct. ifølge Bloomberg News, mens antallet af byggetilladelser kun faldt 1,8 pct. mod et ventet fald på 2,1 pct.

Siden kom tal for industriproduktionen, der steg 0,7 pct. mod en ventet stigning på 0,6 pct., mens kapacitetsudnyttelsen steg lidt mindre end ventet.

Handelsdagen byder på regnskaber fra blandt andet netværksproducenten Cisco, der indleder handlen med et fald på 0,7 pct. Aktien i stormagasinkæden Macy's stiger pæne 6,6 pct. efter forventninger og salgstal, der var bedre end ventet, og for Take-Two, der leverer underholdningssoftware, er der et plus på 0,4 pct. i de første handler.

/ritzau/FINANS