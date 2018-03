Aktier: Røde tal efter inflationstal fra USA

. De europæiske aktiemarkeder faldt tirsdag, hvor det franske teleselskab Iliad var blandt de mest faldende.

Det franske CAC 40-indeks faldt 0,6 pct., mens det DAX-indekset i Tyskland faldt 1,6 pct. I London faldt FTSE 100-indekset med 1,1 pct.

Det fælleseuropæiske Stoxx 600-indeks faldt samtidig med 1 pct. Indekset stoppede dermed stimen af grønne dage, der ellers talte seks i træk inden tirsdag.

Investorerne var afventende inden de inflationstal, der tirsdag kom fra USA, men positive på bagkant af fredagens amerikanske jobrapport.

Rapporten fjernede en smule frygt for, at USA's centralbank er nødt til at stramme pengepolitikken for at holde inflationen under kontrol.

Tirsdagens tal bekræftede dog en relativt høj inflation, og samtidig var Donald Trumps fyring af sin udenrigsminister, Rex Tillerson, med til at skabe lidt mere usikkerhed.

Blandt enkeltaktierne i Europa faldt det franske teleselskab Iliad 10,1 pct., til trods for at regnskabet tirsdag viste, at selskabet i 2017 øgede salget og overskuddet. Selskabets kundetilgang skuffede derimod i fjerde kvartal.

Selskabet havde fået 25.000 nye kunder i perioden, mens der af analytikerne var ventet 58.000 nye bredbåndskunder. Med til historien hører også, at Orange, der er konkurrent til Iliad, viste vækst i 2017 for første gang siden 2009, efter at selskabet har investeret stort i blandt andet højhastighedsbredbånd.

/ritzau/FINANS