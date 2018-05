Aktier: Robuste plusser onsdag og torsdag gav solid uge

. De amerikanske aktier lukkede onsdag i robuste plusser, og markedet fortsatte i samme takt Kristi himmelfartsdag, torsdag, mens der fredag var lidt mere blandede, men stadig overordnet positive, takter.

Mandag morgen genoptages de positive tendenser. De amerikanske futures stiger med omkring 0,4 pct.

Sidste uge blev markedet trukket op af stærke olieprisstigninger, der løftede energisektoren, mens stigende renter hjalp finansaktierne.

Onsdag steg det brede S&P 500-indeks 1,0 pct., mens Dow Jones-indekset vandt 0,8 pct., og Nasdaq steg 1,0 pct.

Torsdag var der plus på 0,9 pct. til S&P, en fremgang på 0,8 pct. til Dow Jones, mens Nasdaq øgede 0,9 pct., og fredag steg S&P 0,2 pct., Dow Jones 0,4 pct., mens Nasdaq trak sig mindre end 0,1 pct. tilbage.

Samlet betød det en solid uge-stigning i alle tre indeks på mellem 2,3 pct. og 2,7 pct. - størst i Nasdaq-indekset.

OLIEN LØFTEDE ENERGISEKTOREN

Energisektoren var ugens bedst præsterende. Som helhed steg aktierne på den stærke udvikling i oliepriserne, som torsdag snusede til 72 dollar per tønde for den amerikanske WTI-olies vedkommende.

- I det store billede er det positivt. Ingen havde egentlig regnet med, at olieprisen ville få så meget momentum, siger Samantha Azzarello, global market strateg hos J.P. Morgan til The Wall Street Journal. Hun peger på, at olie ses som en økonomisk indikator, og at energifirmaer har spillet en stor rolle i indtjeningsvæksten i det brede marked.

Man skal tilbage til sidste halvdel af november 2014 for at finde oliepriser i samme høje niveau.

Oliens optur kommer, på baggrund af at den amerikanske præsident, Donald Trump, tirsdag trak USA ud af atomaftalen med Iran og lovede de "strengeste" sanktioner mod landet. Det har fået markedet til at frygte, at Iran vil få sværere ved at afsætte sin produktion af råolie. Atomaftalen blev indgået i 2015, og Iran kunne med den i hånden i 2016 igen sælge sin råolie på verdensmarkedet, hvor landet nu er en af de største producenter i verden.

UDVIKLINGEN INDEN KRISTI HIMMELFART

Med stigende renter igen onsdag, hvor den tiårige amerikanske statsobligation ramte 3,00 pct., var der fremgang til finanssektoren på 1,5 pct., mens negativt rentefølsomme sektorer som forsyning og telekommunikation faldt med henholdsvis 0,8 til 1,1 pct.

Der var også pæne fremgange at spore til teknologiaktierne med blandt andet Alphabet, Googles moderselskab, og Facebook i spidsen. De to aktier vandt henholdsvis 2,9 pct. og 2,1 pct.

TRIPADVISOR PÅ OPTUR

Der var onsdag også selskabsnyheder til at flytte kurserne.

Tripadvisor stak ud fra mængden ved at stige med 22,8 pct. Den amerikanske rejseportal slog alle forudsigelser i regnskabet for første kvartal, der blev fremlagt efter børstid tirsdag. Koncernen landede en justeret indtjening per aktie på 0,30 dollar mod analytikernes estimerede 0,16 dollar ifølge Bloombergs indsamlede resultatestimater.

Der var også kig på Walt Disney Co., efter nyheden tidligere på ugen om at Comcast forsøger at kapre underholdningsgigantens overtagelse af 21st Century Fox. Walt Disneys administrerende direktør, Robert Iger, har dog tillid til, at selskabet vil vinde en budkamp. Det er ikke alle aktionærer, som foretrækker det, og aktien i Disney faldt onsdag 1,8 pct.

Walmart bekræftede også onsdag, at selskabet overtager 75 pct. af aktierne i indiske Flipkart for 16 mia. dollar. Det kunne Financial Times berette allerede mandag. Med overtagelsen vil Walmart udfordre Amazon i det folkerige land, da Flipkart er den største e-handels-platform i Indien. Aktien blev dog ikke belønnet for nyheden, da den tabte med 3,1 pct. onsdag.

MONSTER-NEDTUR

For energidrikproducenten Monster var onsdagen heller ikke nogen optur. Selskabet smed 7,5 pct., efter at investeringsbanken JPMorgan sænkede anbefalingen til "neutral" fra "overvægt" på aktien.

Det skete, i kølvandet af tirsdagens regnskab for første kvartal der viste et større salg end ventet, men med en bruttomargin, som skuffede.

/ritzau/FINANS