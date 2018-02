Aktier: Rider videre på positiv bølge

Investorerne ser fem mod tirsdagens redegørelse fra den nye amerikanske centralbankchef, Jerome Powell, der skal debutere med den halvårlige redegørelse for centralbankens syn på de økonomiske udsigter og bankens fremadrettede strategi.

»De asiatiske markeder fortsætter med at kaste gevinster af sig, mens markedet rider på en bølge af positiv stemning fra starten af ugen. Fokus er uden for al tvivl på Fed-chef Jerome Powells tale, selv om markedet fortsat afspejler ringe bekymring over muligheden for åbenlyse aggressive kommentarer,« siger markedsstrateg Jingyi Pan fra IG i Singapore til AP.

MSCI's brede aktieindeks for Asien-Stillehavsområdet uden for Japan stiger 0,5 pct.

I Tokyo øges den positive stemning af et roligt valutamarked med en stabil kursudvikling for yen.

Nikkei-indekset stiger 1,2 pct., mens det bredere Topix-indeks ligger med et plus på 1,0 pct.

De kinesiske markeder på fastlandet er derimod negative.

Fjernelsen af tidsbegrænsninger for præsident Xi Jinping embedsperiode

skaber usikkerhed om rebalanceringen af den kinesiske økonomi.

Shanghai Composite viger 0,9 pct., og også CSI 300-indekset dropper 1,1 pct.

Hongkongs børs ligger modsat med et plus i Hang Seng på 0,1 pct.

Tirsdag morgen er investorerne i tvivl om stigningerne på Wall Street kan holde. De amerikanske futures ligger med fald på 0,1-0,2 pct. - størst i det brede S&P 500.

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225+1,2 Topix+1,0 Hongkongs Hang Seng+0,1 China Shanghai Composite-0,9China CSI 300-1,1 Taiwan Taiex+0,2 Sydkoreas Kospi+0,3 Indiens BSE Sensex+0,0 Singapores STI+0,1 Sydney ASX 200+0,3

Indeksværdi kl. 5.30.