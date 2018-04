Aktier: Renteløft presser ledende amerikanske aktieindeks ned

For de tre toneangivende indeks kommer misstemningen til udtryk i et fald på 0,4 pct. for det brede S&P 500, et minus på 0,3 pct. for Dow Jones og et fald på 0,4 pct. for Nasdaq-indekset.

Dermed følger de amerikanske aktiehandlere i sporene på deres europæiske kolleger, der har handlet det samlede europæiske aktiemarked 1,0 pct. ned ifølge det brede Stoxx 600-indeks.

Op til åbningen fik handlerne ellers positive impulser fra et par af de større selskaber, der fremlagde regnskaber.

Flyproducenten Boeing har allerede bidraget med sit regnskab, der præsenterede en kerneindtjening på 3,64 dollar per aktie mod analytikernes forventning om en indtjening på 2,58 dollar ifølge et estimat fra Bloomberg News. Omsætningen landede endvidere på 23,38 mia. dollar mod ventet 22,23 mia. dollar.

Boeing løfter dertil forventningerne til årets indtjening per aktie med 0,50 dollar til et kerneresultat på 14,30-14,50 dollar per aktie. Aktien åbner 2,7 pct. højere.

Også det sociale medie Twitter leverede bedre resultater end ventet i første kvartal af 2018, mens antallet af aktive månedlige brugere stort set ramte plet.

I årets første tre måneder omsatte selskabet for 664,9 mio. dollar, mens analytikerne havde ventet en omsætning på 605,9 mio. dollar, viser estimater indsamlet af Bloomberg News. Den justerede indtjening per aktie endte på 16 cent i kvartalet. Her havde analytikerne regnet med 12 cent per aktie i perioden. Kort efter handelsstart ligger aktien 2,5 pct. højere.

Comcast, en af verdens største tv- og kabelselskaber, er også kommet med regnskab for første kvartal, der er lidt bedre, end analytikerne havde forventet. Omsætningen landede på 22,79 mia. dollar, hvor analytikerne ifølge Bloomberg News havde ventet en omsætning på 22,74 mia. dollar. Men aktien falder 0,4 pct. i den indledende handle.

Blandt onsdagens regnskabsaktuelle aktier er også Facebook, som løftes 0,1 pct. ved handelsstart, Visa, som falder 0,5 pct., Paypal, som falder 0,2 pct., og Ford, som går 0,5 pct. tilbage i de første handler.