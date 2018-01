Aktier: Rekordvinde blæser ind over de amerikanske markeder

. Mens sneen og kulden tager til på den amerikanske østkyst, så er det anderledes milde vinde, der blæser på de amerikanske aktiemarkeder onsdag. De tre ledende indeks ligger i plusser på op til 0,3 pct. kort efter handelsstart.

På årets første handelsdag blev det til rekord i både Nasdaq- og S&P 500-indekset, hvor det førstnævnte for første gang nogensinde krydsede 7000-grænsen og lukkede i 7006,90 efter en stigning på 1,5 pct. Og holder dagens stigning, vil de rekord er været slået og nye sat.

Det er dog ikke Dominion Energy, der er med til at trækker op, da aktien falder med 4,2 pct. efter en udmelding om et køb af Scana Corp. for 7,9 mia. dollar ifølge Bloomberg News.

Mens fortegnet er negativt for Dominion, så stiger Scana med 23,2 pct. på nyheden i de første handler onsdag.

Overtagelsen ventes afsluttet i år, alt efter om myndighederne godkender opkøbet, oplyser Dominion.

Nyheden om, at Blackberry har indgået en aftale med den kinesiske internetgigant Baidu for at komme ind på markedet for selvkørende biler, får koncernens aktie til at stige med 6,0 pct.

Planen er, at Blackberry, der nok er mest kendt for sin tidligere produktion af Blackberry-telefoner, skal levere et styresystem til førerløse biler til kineserne.

Og Baidu er ikke hvem som helst. Koncernen har været den første i Kina til at teste selvkørende biler på offentlige veje. Og det har fået det kinesiske statsapparat til at beslutte, at der skal laves nationale love for test af selvkørende biler.

/ritzau/FINANS