Aktier: Rekordstimen fortsætter på Wall Street

Onsdagens handel sluttede med stigninger på 0,6 pct. for S&P 500 til rekordhøje 2713,06, på 0,8 pct. for Nasdaq og på 0,4 pct. for Dow Jones. For S&P 500 var det første gang, at indekset passerede 2700, mens Nasdaq passerede 7000 for første gang tirsdag.

Op til åbningen fik handlerne ADP-jobrapporten for den private jobskabelse i december, som ifølge Bloomberg News viste en overraskende stor jobvækst på 250.000 mod en ventet stigning på 190.000 nye job.

Omvendt skuffede antallet af nytilmeldte ledige med en stigning til 250.000 fra 247.000 måneden før mod et ventet fald til 240.000 nye ledige.

De to nøgletal peger frem mod ugens væsentligste makrobegivenhed, som er fredagens jobrapport fra USA. Jobrapporten for december ventes at vise en stigning i jobskabelsen uden for landbruget på 190.000 nye job, en uændret ledighed på 4,1 pct. og en stigning i timelønnen på 0,3 pct. på månedsbasis.

Dagens regnskaber kom før åbningen fra frø- og sprøjtegiftkoncernen Monsanto, der ligger 0,1 pct. lavere i den indledende handel, og apotekerkæden Walgreens Boots, som taber hele 4,4 pct. i de første handler.

Monsanto skuffede en kende med et kvartalsoverskud af de fortsættende aktiviteter på per aktie på 41 cent med et ventet overskud på 42 cent, mens salget blev på 2,66 mia. dollar med et ventet salg på 2,77 mia. dollar.

Apotekerkæden Walgreens Boots har oppræciseret forventningerne til årets ordinære indtjening per aktie og ser nu en justeret indtjening per aktie på 5,45 til 5,70 dollar. Den nedre grænse er løftet med 5 cent., skriver Bloomberg News. Den ordinære indtjening per aktie var i kvartalet 1,28 dollar mod et ventet resultat på 1,27 dollar, mens omsætningen voksede med 7,9 pct. til 30,7 mia. dollar. Men sammenlignet med kvartalet før var der tale om et fald på 22 pct. i indtjeningen.