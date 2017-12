Aktier: Ratestigning løfter Mærsk - Vestas sakker agterud

For Vestas er det til gengæld traditionelt højsæson for vindmølleordrer, men aktien ligger ikke desto mindre og roder i bunden af eliteindekset C25 efter et fald på 2,5 pct. til 423,80 kr.

Efter et par småordrer i USA i løbet af torsdagen kan Vestas dog glæde sig over et pænt 2017 med ordrer på 9316 megawatt eksklusive uannoncerede ordrer fra fjerde kvartal.

I 2016, der var Vestas' hidtil bedste år nogensinde, løb der ordrer ind på i alt 10.494 megawatt inklusive uannoncerede ordrer for alle fire kvartaler.

I forhold til A.P. Møller-Mærsk er der kommet nyt om rateudviklingen på de store ruter ud af Shanghai. Det såkaldte SCFI-indeks er steget med 14 pct. til 824,18, viser data fra Shanghai Shipping Exchange. Ugen forinden faldt indekset 0,5 pct.

Indekset bruges som indikator på rateniveauet for de store containerrederier som Maersk Line, MSC og CMA CGM.

- Kortsigtet er der fokus på raterne, der er begyndt at tikke lidt opad, mens der i forhold til Vestas er lang tid til nytår. Så der kan komme flere ordrer endnu, siger Christian Tørholm Lamp, der er børsmægler i ABG Sundal Collier til Ritzau Finans.

B-aktien i Mærsk stiger 0,6 pct. til 10.770 kr.

JPMORGAN JUSTERER MEDICINALAKTIER

Lundbeck, Novo Nordisk og Genmab er også i spotlyset fredag som følge af justerede kursmål fra storbanken JPMorgan.

Novo Nordisk, der ligger 0,7 pct. højere i 337 kr., har fået løftet anbefalingen til "neutral" fra "undervægt", mens kursmålet samtidig er hævet til 290 kr. fra 230 kr., viser data fra Bloomberg News.

JPMorgan har også kigget nærmere på Genmab og Lundbeck. Genmabs kursmål er blevet reduceret til 1125 kr. fra 1330 kr., mens anbefalingen fastholdes på "neutral". Lundbecks kursmål er endvidere justeret ned til 300 kr. fra 340 kr., og også her er anbefalingen fortsat "neutral".

Genmab falder med 0,1 pct. til 1039 kr., mens Lundbeck er ret upåvirket af sænkningen og stiger 1,7 pct. til 309,10 kr. Torsdag faldt Lundbeck dog med 2 pct.

MATAS STIGER

Uden for eliteindekset samler opmærksomheden sig om Matas, da selskabets bestyrelsesformand, Lars Frederiksen, er aktuel i et interview med Berlingske Business.

Han arbejder sammen med kædens nye direktør, Gregers Wedell-Wedellsborg, på en ny strategi, der skal bringe selvtilliden og aggressiviteten tilbage.

Lars Frederiksen siger i interviewet med avisen, at Matas førhen forklarede sine udfordringer ved at skyde skylden på andre, heriblandt den stigende nethandel og den fremadstormende konkurrent Normal, men det skal nu være slut med at se sig selv som et offer.

Matas-aktien stiger 1,3 pct. til 78 kr.