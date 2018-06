Aktier: Ratehop sender Mærsk til tops i grønt C25

C25-indekset starter med en stigning på 0,8 pct. til 1096,42, hvor samtlige aktier ligger højere kort efter handelsstart. Torsdag eftermiddag lukkede indekset omvendt med et minus 1,3 pct. i 1087,24.

A.P. Møller-Mærsks investorer har fra morgenstunden fået nyt om ratetallene for den forgangne uge. Rateindekset Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) viste en stigning på hele 9,3 pct., og der er dermed mere positive takter at spore efter tre uger med fald i raterne.

Mærsk har på det seneste også været tynget af risikoen for begrænsninger i den globale handel som følge af den optrappede handelskonflikt, og den seneste måned er B-aktien faldet mere end 11 pct.

Fredag er der fremgang til B-aktien, der stiger 2 pct. til 8380 kr.

UNIBREW KØBER CULT-FORRETNING

Også aktien i Vestas starter fredagen med en stigning på 0,9 pct. til 393,30 kr. Vestas kan få gang i møllehjulene, efter at en MHI Vestas-storkunde har fået finansieringen af et 731,5 MW-projekt på plads. Det er konsortiet Blauwwind, der har fået skrabet kapital nok sammen til etablering af to havmølleparker i den hollandske del af Nordsøen.

Royal Unibrew har inden børsåbningen annonceret, at det har købt Bev.Con, der ejer mærker som Cult Energy, Shaker og Mokai. Købsprisen udgør 350 mio. kr. på gældsfri basis, og det ventes at være gennemført inden udgangen af 2018.

Købet er betinget af, at det bliver godkendt af de danske og tyske konkurrencemyndigheder, og allerede næste år ventes at det at styrke bryggeriets indtjening per aktie.

Fredag stiger aktien 1,2 pct. til 505 kr.

Bavarian Nordic er også med i toppen fredag morgen med en stigning på 1,1 pct. til 185,30 kr. Aktien har gennem længere tid været genstand for spekulation i aktiekursfald. Den amerikanske hedgefond Arrowstreet Capital Limited Partnership har nu reduceret den negative spekulationsposition til 1,68 pct. af aktiekapitalen.

Også Axa Investment Managers har mindsket sin shortposition til 0,59 pct. af aktierne fra 0,67 pct., fremgår det fredag af indberetning til Finanstilsynet.

FLERE ANALYTIKERÆNDRINGER

Coloplast har fået hævet kursmålet af ABG Sundal Collier til 700 kr. fra 620 kr. Det svarer til et løft på knap 13 pct. Anbefalingen lyder fortsat på køb.

Medicoaktien stiger 0,9 pct. til 636,40 kr.

Chr. Hansens fik smæk torsdag, efter at selskabet fremlagde et let skuffende regnskab for tredje kvartal. Den organiske vækst ramte inden for skiven, men driftsresultatet var under det ventede. Fredag fragår der desuden et udbytte på 5,94 kr. per aktie.

Siden regnskabet har norske DNB også sænket kursmålet en spids, så det nu lyder på 700 kr. mod tidligere 720 kr. Anbefalingen er fortsat køb. Omvendt har Berenberg løftet kursmålet til 620 kr. fra 550 kr. Anbefalingen er fortsat hold, skriver Bloomberg News.

Fredag starter aktien uændret i 580 kr.

Der fragår også udbytte i Matas, der betaler 6,30 kr. for hver aktie aktionærerne måtte besidde. Matas-aktien falder 10,4 pct. til 51,70 kr., hvilket svarer til et fald på netop 6,30 kr.

Egetæpper kommer som eneste danske selskab på københavnske fondsbørs med regnskab. Det er det forskudte fjerde kvartal og dermed helåret 2017/18, det drejer sig om. Egetæpper venter i regnskabsåret 2017/18 en omsætning på 1130-1170 mio. kr. og en EBIT-margin på 6,5-7 pct.

Tæppekoncernen er endnu ikke handlet kort tid efter handelsstart.

