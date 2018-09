Aktier: Positivt handelsnyt overvandt it-problemer

USA og Kina har indført told på varer for 50 mia. dollar mod hinanden, men USA har i sidste uge afsluttet en høringsproces om told på varer for yderligere 200 mia. dollar, ligesom landets præsident, Donald Trump, luftede tanken om, at man også kunne lægge tariffer på de sidste 267 mia. dollar, amerikanerne importerer fra Kina.

Det brede S&P 500-indeks steg marginalt, mens Dow Jones-indekset med blot 30 aktier vandt 0,1 pct. Teknologitunge Nasdaq blev dog trukket ned af en dårlig stemning omkring chipproducenterne og faldt med 0,2 pct.

Nasdaq var i minus med hele 1,1 pct., inden de mildere toner mellem USA og Kina kom frem.

Torsdag morgen er der ikke de store forandringer i stemningen. De store indeksfutures ligger med fald på under 0,1 pct.

NYE SAMTALER PÅ VEJ

Onsdag var der dog positivt nyt, da The Wall Street Journal skrev, at USA's handelsminister, Steve Mnuchin, har inviteret sin kinesiske modpart til nye samtaler om de to landes handelsforhold.

TEK OG CHIPS RAMT

Nyheden løftede umiddelbart aktierne, men det var ikke nok til at vinde stemningen helt over i teknologisektoren.

Det skyldtes, at både investeringsbanken Goldman Sachs og finanshuset Stifel onsdag var ude med nedslående meldinger om chipsektoren. Overudbud og vaklende efterspørgsel ventes at forværre prisudviklingen for hukommelseschips helt ind i 2019. På den baggrund blev en stribe anbefalinger og kursmål for selskaberne i halvlederindustrien sat ned.

- Halvlederne er en nøgleindikator for den bredere teknologisektor og for det generelle aktiemarked fremadrettet. Hvis halvlederne rent faktisk falder herfra, efterhånden som vi arbejder os igennem september, så kan det føre til, at investorerne i højere grad roterer væk fra teknologiaktier, end de gjorde i sidste uge, siger Matt Maley, aktiestrateg hos Miller Tabak & Co., til Bloomberg News.

I sidste uge faldt Nasdaq fire dage i træk.

I S&P 500-indekset faldt it-sektoren, som fylder godt en fjerdedel af indekset, på den baggrund med 0,5 pct. Det var trukket af minusser til Micron Technology og Lam Research, som begge røg fra "køb" til "neutral" hos Goldman Sachs, og som mistede 4,3 pct. og 3,2 pct.

Der var dog også minus på 1,2 pct. til Apple, som ellers præsenterede en række nye produkter, herunder tre nye iPhones.

Facebook, Twitter og Googles moderselskab, Alphabet, faldt desuden 2,4 pct., 3,7 pct. og 1,6 pct. Her var stemningen præget af, at EU-Kommissionen onsdag vedtog nye regler for ophavsret, som de sociale medier har kæmpet imod, ligesom det kom frem, at det amerikanske senat kræver topcheferne i høring om to uger. I sidste uge var en høring i Kongressen årsag til øget frygt for regulering, hvilket sendte it-aktierne kraftigt ned.

SUNDHEDSMYNDIGHEDER LØFTEDE TOBAKSAKTIER

Blandt sektorerne var der i S&P 500 derimod plusser til telekommunikation og til dagligvarer på henholdsvis 1,4 og 1,3 pct. Tele-aktierne nyder godt af, at de snart ophører som sektor og bliver en del af en mere interessant gruppe for kommunikationsservice sammen med flere af de store sociale medier.

Dagligvarerne var trukket af tobaksgiganterne Altria og Philip Morris, som steg 6,7 pct. og 3,4 pct., efter de amerikanske sundhedsmyndigheder har truet med at forbyde e-cigaretter med smag, da man frygter en epidemi blandt børn og unge.

Der var også fokus på den kinesiske elbilproducent Nio Inc. Selskabet måtte lade sig notere onsdag med en lav udbudspris, og handelsdebuten var da også på usikre ben. Aktien faldt indledningsvist med 10 pct., men sluttede med en stigning på 5,4 pct.

Konkurrenten Tesla steg også med 4,0 pct.

Højttalerproducenten Sonos, som konkurrerer med Bang & Olufsen, vendte tirsdagens kursfald på 22,0 pct. til et plus og vandt 3,6 pct.

I toppen af S&P 500 fandt man dog Discovery, som steg med hele 7,7 pct. Aktien blev løftet af nyheden om en aftale onlinetjenesten Hulu.