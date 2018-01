Aktier: Positive takter fortsætter - Chr. Hansen i top

Chr. Hansen åbnede stærkest med en stigning på 1,3 pct. efter at meddelt, at man har udnævnt Maruricio Graber som ny administrerende direktør i ingrediensselskabet.

De to høreapparatselskaber GN Group og William Demant åbner også positivt med stigninger på henholdsvis 0,8 og 0,9 pct. efter nyheden om, at de måske får følgeskab af kollegaen Sivantos på børsen i København. I hvert fald skriver Økonomisk Ugebrev, at det EQT-ejede selskab sigter efter en børsnotering i den danske hovedstad.

NOVO VIL KØBE BELGISK SELSKAB

Medicinalselskabet Novo Nordisk har af flere omgange forsøgt at overtage det belgiske selskab Ablynx. Men belgierne er modvillige.

Det oplyser Novo mandag.

Novo foreslår at betale op til 30,50 euro per aktie for Ablynx, hvoraf de 28 euro er direkte betaling, mens de sidste 2,50 euro per aktie er såkaldte betingede vederlagsrettigheder.

Det belgiske biotekselskab har dog hidtil afvist tilnærmelserne.

»Dette er det andet forslag, Novo Nordisk har forelagt Ablynx' bestyrelse, og det repræsenterer en forhøjelse på op til cirka 14 pct. i forhold til det første forslag,« skriver Novo Nordisk i en meddelelse mandag.

Novo Nordisk-aktien stiger mandag morgen 0,4 pct.

NY MAND I ØRSTED-TOP

Hos Ørsted foretager man sig også udskiftning i toppen af selskabet.

Samuel Leupold, der er koncerndirektør for Wind Power i Ørsted og medlem af Ørsteds koncernledelse, har valgt at fratræde sin stilling i selskabet. Martin Neubert, der er vicedirektør i Ørsted Wind Power, er udpeget som ny koncerndirektør for vinddivisionen og medlem af koncernledelsen i Ørsted fra 1. februar 2018.

Ørsted falder 0,4 pct. til 339,60 kr.

SMÅ KURSMÅLSÆNDRINGER

Vindmølleproducenten Vestas får hævet kursmålet af den britiske storbank HSBC til 385 kr. fra 360 kr. Det ændrer dog ikke ved, at anbefalingen stadig er »reducer«. Vestas-aktien steg 1,1 pct. til 426,50 kr.

Bryggerigiganten Carlsberg har fået hævet kursmålet af Morgan Stanley fra 575 kroner til 625 kroner. Fredag steg aktien 1,7 pct. til 761,40 kr.