Aktier: Positive analytikerændringer ignoreres i rødt marked

Kun få eliteaktier går fri af tilbagegangen trods flere positive analytikertilkendegivelser.

Overordnet set er stemningen sløj, efter at aktierne i USA onsdag faldt en del efter dansk lukketid. Og torsdag morgen har særligt de japanske aktier det svært i den asiatiske handelssession.

Fokus er der også på meldinger om pengepolitikken i USA, idet Jerome Powell, der nu i omtrent en måned har siddet for bordenden hos Federal Reserve, igen går på talerstolen og redegør for økonomien og den førte politik hos centralbanken. Det sker i Senatet i eftermiddag.

Inden da venter der imødesete tal for centralbankens foretrukne inflationsmål, den såkaldte PCE-deflator, der også kan få betydning for markederne.

GENMAB FÅR SKULDERKLAP FRA BARCLAYS

Genmab har torsdag fået en positiv tilkendegivelse fra den britiske storbank Barclays, der har indledt dækning af det danske selskab med den positive anbefaling »outperform« og et kursmål på 1475 kr.

Det er godt 18 pct. over slutkursen fra onsdag, men trods en kortvarig fremgang, falder aktien efter godt ti minutters handel med 0,4 pct. til 1241,50 kr.

Også transport- og logistikselskabet DSV er i fokus efter en ændring fra analytikerhånd, idet amerikanske Stifel har løftet sin anbefaling af DSV til "køb" fra »hold«.

Kursmålet er ifølge data fra Bloomberg News sat til 544 kr. mod tidligere 473 kr.

Ændringen er dog dateret onsdag, hvor DSV steg med 1 pct., og torsdag morgen falder aktien med 0,2 pct. til 479,30 kr.

Energiselskabet Ørsted har fået løftet sit kursmål hos storbanken Goldman Sachs til 445 kr. fra 395 kr. Her er anbefalingen fortsat i positivt terræn på »køb«.

Ørsted falder med 0,1 pct. til 380,50 kr. i den tidlige handel, men er gået frem 12 af de seneste 15 handelsdage.

Også Nordea kan sole sig i en løftet anbefaling. Italienske Mediobanca har således skruet op til »outperform« fra »neutral«, mens kursmålet er reduceret til 81,85 kr. fra 86,29 kr.

Bankaktien falder marginalt med 0,03 pct. til 69,80 kr. og klarer sig dermed også bedre end det generelle marked.

I toppen er NKT, der uden større bagvedliggende nyheder stiger med 0,9 pct. til 216,40 kr. Tidligere på ugen blev aktien sendt kraftigt ned efter et skuffende regnskab.

REGNSKABER FRA IND- OG UDLAND

For bryggeriet Carlsberg falder der lidt rampelys af, efter at rivalen AB Inbev, der rangerer som verdens største bryggeri, har aflagt regnskabstal for fjerde kvartal og hele 2017.

AB Inbev leverede en justeret indtjening per aktie på 1,04 dollar i kvartalet mod ventet 1,02 dollar blandt analytikerne ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News.

På EBITDA-niveau var væksten i driftsresultatet samtidig 21 pct., mens analytikerne havde sigtet efter en fremgang på 16 pct.

Carlsbergs B-aktie falder med 0,8 pct. til 744,40 kr. fra start.

Fra den hjemlige scene har Santa Fe rapporteret tal for sidste år kort inden åbningen. Samlet set bød året på tilbagegang i toplinjen, der er mindsket som resultat af salget af Records Management.

Omvendt trækker gevinsten fra salget op på driften og på bundlinjen, som dermed gik frem.

For 2018 venter selskabet en omsætning og et driftsresultat (EBITDA) før særlige poster for de fortsættende aktiviteter, der bliver på niveau med sidste år.

Aktien er startet uændret i 42,50 kr.

Senere på dagen venter der desuden tal for fjerde kvartal og hele 2017 fra Københavns Lufthavne.

Endelig handler aktien i Ringkjøbing Landbobank torsdag uden retten til et udbytte på 9 kr. per aktie, hvilket kan sætte den aktie under teknisk pres.

Bankaktien falder med 2,1 pct. - eller 7 kr. - til 328 kr.