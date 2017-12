Aktier: Positiv stemning under lav volumen gav rekord i Dow Jones

S&P 500-indekset lukkede torsdag med et plus på 0,2 pct. i 2687,54. Det 122 år gamle Dow Jones indeks endte dagen med endnu en rekord efter en stigning på knap 0,3 pct. til 24.837,51, mens Nasdaq-indekset endte med dagens mindste stigning på knap 0,2 pct. i 6950,16.

Fredag morgen er tendensen fortsat små stigninger. Futures på de tre hovedindeks stiger omkring, 0,1 pct.

Torsdagens omsætning var som de foregående to dage et godt stykke under det vanlige niveau, da mange markedsdeltagere fortsat holder sig på sidelinjen. 4,2 mia. aktier skiftede hænder, hvilket skal ses i forhold til det 20 dages glidende gennemsnit på 6,6 mia. aktier.

- Det er en let, let, let handel. Der er normalt en dæmpet, positiv aktivitet på markederne mellem jul og nytår, siger chefstrateg John Serrapere fra Arrow Funds til AP.

Også fredag ventes at byde på en svag omsætning, da mange markedsdeltagere forbliver på sidelinjen, indtil årsskiftet er overstået.

- Det er klart en let volumen og lav volatilitet, der har præget ugen efter jul, og man skal ikke forvente, at det ændrer sig inden årsafslutningen i morgen. Men det har været, og er stadig, et indtjeningsdrevet marked, hvor vi har set et enormt indtjeningsmoment og en synlighed, som vi forventer fortsætter ind i det nye år, siger chefstrateg Bill Northey fra U.S. Bank Wealth Management i Montana til Reuters.

Torsdagens nøgletal viste, at 245.000 amerikanere meldte sig som førstegangsledige i sidste uge.

Det var flere end ventet, idet økonomerne havde estimeret 240.000 nye ledige.

Til gengæld udviklede indkøbschefernes aktivitetsindeks i Chicago-regionen, Chicago PMI, sig med et indeks på 67,6 bedre end ventet i december.

Markedet havde ventet et fald til indeks 62,0 fra 63,9 i november.

DEFENSIVE PAPIRER KLAREDE SIG BEDST

Det var de defensive aktier, der igen klarede sig bedst torsdag. På sektorbasis var der stigninger til teleselskaberne, forsyningssektoren og ejendomsbranchen på omkring 0,5 pct. i en klassisk udvikling i et interesseløst marked.

Også finanssektoren fulgte med. Bankerne fik hjælp fra en vending i obligationsmarkedet, hvor renten steg en smule oven på onsdagens store drop. Det gav rygstød til en stigning i finanspapirerne på 0,4 pct. med plusser til blandt andet JPMorgan og Wells Fargo på henholdsvis 0,5 pct. og 0,6 pct.

Eneste negative sektor var dagligvarebranchen, der faldt 0,2 pct. trukket ned af blandt andet Monster Beverage, der står bag energidrikken Monster Energy, med et fald på 2 pct., mens tobakskoncernen Altria dykkede 1,6 pct.

Også detailhandlen var under let pres torsdag efter de foregående dages markante kursstigninger. Tøjvirksomhederne Under Armour og Ralph Lauren faldt omkring 0,7 pct., mens varehuskæderne Nordstrom og Kohls dykkede henholdsvis 0,5 pct. og 1,1 pct.