Aktier: Positiv stemning med it-selskaber i fokus

.et amerikanske aktiemarked åbner med stigninger. Dermed fortsætter den positive tendens fra sidste uge og mandag. Forbrugerpriserne, der kom en time før åbningen, steg, akkurat som økonomerne havde ventet.

Det amerikanske marked stiger efter få minutters handel 0,4-0,5 pct. for de tre toneangivende indeks, S&P 500, Nasdaq og Dow Jones. Nasdaq satte rekord mandag efter at indekset er steget syv dage i streg.

De amerikanske forbrugerpriser, der landede 13.30 dansk tid, kom ud helt som økonomerne havde ventet. Kerneinflationen, der fraregner fødevare- og energipriserne, steg 1,8 pct. i forhold til et år forinden. Forbrugerpriserne på årsbasis for februar steg 2,2 pct., ligesom det var ventet.

Den amerikanske centralbank, Federal Reserve, holder meget øje med kerneforbrugerpriserne i forhold til bankens pengepolitik. Centralbanken har tidligere varslet, at den venter at hæve renten tre gange i løbet af 2018.

FLERE IT-SELSKABER I VÆLTEN EFTER TRUMP BLOKADE

Blandt enkeltaktierne er der fokus på nogle fra it-sektoren. USA's præsident Donald Trump har valgt at blokere en af de største virksomhedshandler nogensinde i it-sektoren.

Broadcom med hovedsæde i Singapore har i flere måneder bejlet til det amerikanske Qualcomm og hævede for nylig sit købstilbud til over 120 mia. dollar for konkurrenten. Det svarer til over 726 mia. kroner.

Men Trump sætter af hensyn til den nationale sikkerhed hælene i over for handlen. Præsidenten er ifølge Reuters bekymret for, at en sammenlægning kan betyde, at Kina overtager den globale førertrøje inden for mobilkommunikation.

Qualcomm falder i USA 5 pct., Broadcomm-aktien stiger 1,9 pct. Også it-selskabet Intel reagerer på nyheden om blokaden af handlen, Inten-aktien er 1,7 pct. oppe efter kort tid.

/ritzau/FINANS