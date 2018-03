Aktier: Positiv stemning inden vigtige inflationstal

Godt en time før åbningen ser markedet ud til at starte med stigninger. Futures for de tre toneangivende aktieindeks S&P 500, Dow Jones og Nasdaq ligger med beskedne mellem 0,1-0,2 pct. Nasdaq lukkede onsdag i højeste niveau nogensinde.

Tirsdagens nøgletal fra USA kan dog rykke rundt på markederne.

Klokken 13:30 dansk tid offentliggøres forbrugerpriser, kerneforbrugerpriser og producentpriserne på årsbasis for februar. Kerneforbrugerpriserne, hvor fødevare og energi er fraregnet, ventes at vise en stigning på 1,8 pct. Hvis tallet lander som ventet, vil prisstigningstakten være på niveau med tallet fra januar.

Inflationen er et af de absolutte kardinalpunkter i Federal Reserves vurdering af økonomien, og hvornår stramninger af pengepolitikken er på sin plads. I starten af marts viste PCE-deflatoren, der er Federal Reserves foretrukne inflationsmål, en stigning på årsbasis på 1,7 pct. i januar. Centralbankens mål er prisstigninger på 2 pct.

QUALCOMM FALDER EFTER TRUMP-BLOKADE

Blandt enkeltaktierne kan der komme der fokus på flere i it-sektoren.

USA's præsident Donald Trump har valgt at blokere en af de største virksomhedshandler nogensinde i it-sektoren.

Det skriver flere internationale nyhedsbureauer.

Broadcom med hovedsæde i Singapore har i flere måneder bejlet til det amerikanske Qualcomm og hævede for nylig sit købstilbud til over 120 mia. dollar for konkurrenten. Det svarer til over 726 mia. kroner.

Men Trump sætter af hensyn til den nationale sikkerhed hælene i over for handlen. Præsidenten er ifølge Reuters bekymret for, at en sammenlægning kan betyde, at Kina overtager den globale førertrøje inden for mobilkommunikation.

Qualcomm-aktien falder 5,2 pct i formarkedet, mens Broadcomm stiger 1 pct. i formarkedet. Også it-selskabet Intel stiger 2,2 pct. før den egentlige handel går i gang.

/ritzau/FINANS