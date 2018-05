Aktier: Positiv stemning fra start med Novo og DSV i toppen

Mandag starter C25-indekset med en stigning på 1,1 pct. til 1169,54.

Pæne stigninger på Wall Street i Kristi himmelfartsdagene lovede også godt for åbningen på det danske aktiemarked mandag, hvor også de asiatiske aktier steg. Ifølge Sydbank tager aktiemarkederne positivt imod USA's præsidents, Donald Trumps, udmelding om, at landet vil droppe eksportrestriktioner af underkomponenter til den kinesiske mobilproducent ZTE.

- Investorerne tolker det som et positivt signal i den igangværende handelskonflikt mellem USA og Kina. I denne uge besøger en kinesisk delegation Washington, hvor forhandlingerne vil fortsætte, skriver Mathias Rømer Sproegel, makroanalytiker i Sydbank, i en kommentar.

MINDSKET SATS PÅ KURSFALD TIL BAVARIAN

DSV, Novo Nordisk og Bavarian Nordic er med til at trække det samlede C25 op ved handelsstart. DSV stiger 3,3 pct. til 531,60 kr., Novo Nordisk går frem med 3,10 pct. til 309,55 kr., mens Bavarian vinder 2,3 pct. til 189,60 kr.

Bavarian har kunnet se den amerikanske investeringsfond AHL Partners skrue lidt ned for sit sats på kursfald, og det kan påvirke aktien mandag morgen. Fonden har nu shortet, som er at satse på kursfald, 0,75 pct. af aktierne i Bavarian mod tidligere 0,84 pct.

Samlet er godt 9 pct. af Bavarian Nordics aktiekapital shortet af større investorer. Det samlede tal kan være noget højere, da indberetningerne kun tager højde for større positioner, da fondene først skal indberette til Finanstilsynet, når de har krydset en grænse på 0,5 pct. af aktiekapitalen.

FLERE KURSMÅLÆNDRINGER I C25

Coloplast starter også mandagen med en stigning, efter at tyske Berenberg har løftet anbefalingen til "hold" fra "sælg". Samtidig har finanshuset løftet kursmålet for aktien til 560 kr. fra 450 kr., fremgår det af en analyse.

Siden medicokoncernen torsdag den 3. maj leverede et bedre regnskab end ventet for andet kvartal, har flere børshuse opjusteret anbefalingen eller kursmålet.

Onsdag var det Commerzbank, der løftede anbefalingen af medicoselskabets aktie til "køb" fra "hold". Samtidig skruede den tyske storbank kursmålet op med 40 pct. til 700 kr.

Coloplast stiger 1,6 pct. til 604 kr.

Svenske SEB har hævet anbefalingen for ISS-aktien til "køb" fra "hold" efter sidste uges regnskab for første kvartal. Kursmålet på 255 kr. fastholdes, og det er dermed fortsat over mandagens startkurs på 224,10 kr. efter en stigning på 1,5 pct.

William Demant har fået løftet kursmålet af Jefferies til 180 kr. fra 165 kr., men anbefalingen fortsat lyder på "underperform".

Aktien stiger 0,8 pct. til 239,40 kr.

Et andet amerikansk finanshus ser omvendt mere negativt på aktien i Lundbeck. Det drejer sig om Morningstar, der har sænket anbefalingen til "sælg" fra hold", skriver Bloomberg News.

Lundbeck-aktien stiger alligevel 0,3 pct. til 412,40 kr.

Vestas, der steg 1,2 pct. til 440,10 kr. onsdag, kan også få opmærksomhed oven på sidste uges vindmøllekonference i Chicago. Den portugisiske vindprojektudvikler EDP, som er storkunde hos Vestas, forudser nogle travle år med opførelse af nye projekter. Det siger Ryan Brown, som er vicedirektør for EDP Renewables North America, til Ritzau Finans.

Vestas-aktien falder 0,6 pct. til 689,20 kr. fra start. Helt i bunden af eliteindekset ligger Novozymes med et fald på 1,4 pct. til 312,50 kr.

REGNSKABER UDEN FOR C25

Uden for eliteindekset kan Ringkjøbing Landbobank sikre sig opmærksomhed, efter at banken har fået hævet kursmålet af ABG Sundal Collier. Det lyder nu på 420 kr. mod tidligere 375 kr. Anbefalingen er uændret køb.

Banken kan desuden mandag meddele, at ATP fortsat vil være storaktionær efter den planlagte fusion mellem Ringkjøbing Landbobank og Nordjyske.

Onsdag meddelte Jyske Bank, at den støtter fusionen, og at selskabet har indgået en betinget aftale om salg af Jyske Banks aktiepost på små 40 pct. i Nordjyske Bank til Nykredit. Mandag oplyser Nykredit, at koncernen har indgået en aftale om at sælge en del af den aktiepost til ATP.

Efterfølgende vil både Nykredit og ATP have en ejerandel i denne fortsættende bank på mellem 5-10 pct., skriver Ringkjøbing Landbobank. Ringkjøbing Lanbobank-aktien stiger 1,1 pct. til 386 kr.

Mandagens regnskaber kommer også alle uden for C25. I løbet af dagen vil både Parken Sport & Entertainment, Veloxis og Jutlander Bank nemlig offentliggøre regnskabstal for årets første kvartal.

/ritzau/FINANS