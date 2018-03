Aktier: Positiv stemning fortsætter i USA på bagkant af jobrapport

Det amerikanske marked stiger efter få minutters handel 0,1-0,4 pct. for de tre toneangivende aktieindeks, S&P 500, Nasdaq og Dow Jones, hvilket følger fredagens fremgang på 1,7-1,8 pct.

Jobrapporten viste 313.000 nye arbejdspladser uden for landbruget i februar og en lønvækst på 2,6 pct. på årsbasis.

Der var ifølge Bloomberg News ventet henholdsvis 205.000 nye job og lønstigninger på 2,8 pct.

- Markedet var specielt begejstret over, at lønstigningerne ikke var så store, at de skaber frygt for inflationen, siger direktør Andre Bakhos fra hedgefonden New Vines Capital til Reuters.

En kraftigt stigende inflation ville kunne få den amerikanske centralbank, Federal Reserve, til at hæve renten hurtigere end de tre gange i 2018, som banken tidligere har indikeret.

Blandt de amerikanske selskaber er chipproducenten Broadcom i fokus, da Intel ifølge Wall Street Journal skulle overveje et købstilbud for at undgå, at rivalen Qualcomm får lov at købe selskabet.

På aktiemarkedet bliver de to kombattanter sendt ned med 1,7 pct. for Intel og 0,6 pct. for Qualcomm, mens Broadcom bliver sendt frem med 2,8 pct.

Kemikalieselskabet Dowdupont har fået opmærksomhed inden åbningen, da topchef Andrew Liveris har meldt sin afgang og overlader roret til vicedirektør Jeff Fettig, indtil en afløser er fundet. Aktien stiger 0,3 pct.

Der har også været nyt om direktionen i Goldman Sachs, da driftsdirektør Harvey Schwartz stopper.

Dermed kommer der fornyet fokus på et generationsskift i investeringsbanken, da Wall Street Journal fredag kunne fortælle, at topchef Lloyd Blankfein angiveligt går på pension i år. Goldman Sachs-aktien stiger 1,5 pct.