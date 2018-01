Aktier: Politisk budgetforlig sender aktier i rekord

Dermed kan mange af de offentligt ansatte i USA vende tilbage på arbejde igen, efter at de oven på mislykkede forhandlinger i weekenden kunne se frem til at blive sendt hjem fra arbejde uden løn. Det hang sammen med, at politikerne ikke i tide var nået frem til enighed om et budgetforlig, og derfor blev den offentlige lønningskasse midlertidigt smækket i.

Mandagens godkendelse af det midlertidige budget bidrog til stigninger på mellem 0,6 og 1,0 pct. for de tre ledende aktieindeks, S&P 500, Dow Jones og Nasdaq. Største stigning tilfaldt Nasdaq-indekset, mens Dow Jones-indekset måtte nøjes med den mindste.

På selskabssiden steg biotekselskabet Bioverativ med hele 61,9 pct. til 103,79 dollar, efter at den franske medicinalkoncern Sanofi tidligere på dagen havde overtaget virksomheden for 11,6 mia. dollar.

En af mandagens andre selskabshandler vakte også liv i markedet, da biotekfirmaet Juno Therapeutics steg 26,8 pct. til 86 dollar, efter at Celgene, som ligeledes gør sig inden for biotek, havde købt selskabet for 9 mia. dollar. Celgene steg 0,3 pct. til 102,91 dollar.

Også Netflix var på banen med nyheder mandag, da streamning-giganten fremlagde regnskab for fjerde kvartal og dermed hele 2017. Resultaterne var bedre end ventet i markedet og hjulpet godt på vej af det bedste år nogensinde, når det gælder væksten af nye abonnenter. Netflix steg 3,2 pct. til 227,6 dollar.

Futures på de tre ledende amerikanske aktieindeks ligger tirsdag morgen 0,1-0,2 pct. højere.