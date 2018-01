Aktier: Plusser fra start efter skidt afslutning på 2017

For de tre toneangivende aktieindeks, S&P 500, Dow Jones og Nasdaq, kan der efter få minutters handel noteres stigninger på mellem 0,4 og 0,5 pct. Det følger, efter at de tre indeks faldt mellem 0,5 og 0,7 pct. i fredags.

Den positive start på tirsdagens handel, som er den første i det nye år, kommer ikke helt overraskende, da futures frem mod åbning indikerede små indeksstigninger.

- Set i lyset af hvordan futures placerer sig frem mod åbning, ser det ud til, at vi kommer til at se en fortsættelse af feriehandlen fra de seneste uger, hvor indeksene er blevet handlet i et stramt interval tæt på rekordniveauer, sagde senioranalytiker Craig Erlam fra Oanda ifølge Marketwatch op til markedsåbning.

Blandt de amerikanske selskaber er der interesse omkring Disney, efter at underholdningskoncernen ifølge Sydbank har fået positiv omtale hos finansmagasinet Barron's.

Det hænger sammen med, at Disney på det seneste er lykkedes med at hæve priserne på adgangsbilletter til sine temaparker, uden at det har betydet et færre antal gæster.

Disney, som desuden har fået hævet anbefalingen af Macquarie til "outperform" fra "neutral", starter tirsdagen 1,1 pct. højere i 109,07 dollar.

Også Netflix har været kigget efter i sømmene af Macquarie, som efterfølgende løfter anbefalingen af streaminggigantens aktie til "outperform" fra "neutral".

Det sker ifølge Bloomberg News, fordi det australske finanshus' analytiker vurderer, at Netflix er "langt foran konkurrenterne", og at Disney først vil kunne præsentere sin egen streamningservice om et par år. Netflix-aktien stiger 2,2 pct. til 196,09 dollar.