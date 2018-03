Aktier: Plus til C25 trods hug til Bavarian efter regnskab

Bavarian Nordic har før markedsåbning offentliggjort årsregnskab, og det viser for 2017 en stigning i omsætningen og resultatet af primært drift (EBIT). For 2018 venter selskabet imidlertid tilbagegang, og det medvirker til at sende aktien ned med 4,2 pct. til 238,30 kr.

Efter nogle minutters handel stiger det ledende danske aktieindeks, C25, med 0,3 pct. til indeks 1142,01. Dermed ser fredagens indekstab på 0,1 pct. ud til at blive mere end indhentet.

Mandagens gode stemning kommer, efter at der i både USA og Asien har været aktiestigninger på baggrund af fredagens stærke amerikanske arbejdsmarkedsrapport, der viste en større jobskabelse end ventet, mens de gennemsnitlige lønninger steg lidt under forventningen blandt økonomerne.

»Fredagens amerikanske jobrapport var så god, som man i sin fantasi kunne forestille sig. Det var ikke kun jobskabelsen, som investorerne og økonomer jubler over, men kombinationen af jobskabelse, arbejdsløshedsprocenten og lønvæksten. Det bliver ikke bedre,« siger investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet

»2018-prognosen er lidt til den svage side, men et eventuelt negativt syn på regnskabet kan blive begrænset af, at det til dels skyldes lidt højere omkostninger til forskning og udvikling, som biotekselskaber jo er afhængige af for udvikling af nye midler,« siger senioranalytiker Søren Løntoft Hansen fra Sydbank.

Blandt de andre eliteselskaber er Nordea mest stigende med et plus på 1,2 pct. til 71,62 kr. Det sker uden selskabsspecifikke nyheder mandag morgen. Også Vestas og Ørsted er med til at trække eliteindekset op med plusser på henholdsvis 0,9 og 0,8 pct. til 435,50 kr. og 388,40 kr. Ingen af selskaberne har ligeledes haft selskabsspecifikke nyheder mandag morgen.

Uden for C25-indekset vil der senere mandag komme regnskab fra Parken, der offentliggør sine resultater for det forgangne år. Inden regnskabet stiger aktien med 2,3 pct. til 70,60 kr.

Endelig er investorernes blik også vendt mod Royal Unibrew, som sent fredag fik løftet kursmålet af Handelsbanken til 400 kr. fra 345 kr., mens anbefalingen fortsat er hold. Det fremgår af Bloomberg News. Bryggeriaktien stiger med 0,7 pct. til 399,80 kr.