Aktier: Pandora skinner trods udbetaling af udbytte

Udbyttebetalinger presser til gengæld Carlsberg og Sydbank, og A.P. Møller-Mærsk lider fortsat under bekymringer over, om USA's indførsel af importtold på aluminium og stål bliver startskuddet til en verdensomspændende handelskrig.

- Overordnet set spøger bekymringerne over en handelskrig stadig i kulissen, siger aktierådgiver i Jyske Bank Martin Munk til Ritzau Finans.

Det toneangivende C25-indeks ligger ved 11.30-tiden 0,2 pct. lavere i 1126,37.

Carlsberg, der ikke længere handles inklusive retten til et udbytte på 16 kr. per aktie, falder tungest med 1,8 pct., eller 12,60 kr., til 711 kr.

Fragang af udbytte i Pandora på 9 kr. afholder derimod ikke smykkeaktien fra at stige med 1,5 pct. til 605 kr. efter fald på 2,3 pct. tirsdag og 1,3 pct. onsdag.

- Der er lidt fokus på udbytterne herhjemme, men Pandora slipper rigtigt fint hen over det. Vi synes, at Pandora faldt uberettiget meget i går på meldinger fra den amerikanske smykkekæde Signet, som vi anser for meget selskabsspecifikke.

- Desuden er Pandora i færd med at lancere sin nye kollektion ved navn Shine, og det kan måske også give noget fokus, vurderer Martin Munk.

For Vestas har formiddagen budt på et kursfald på 1,6 pct. til 433,10 kr.

Den danske vindmølleproducent fik fra morgenstunden konkurrentnyt fra tyske Senvion, der var ramt af prispres og faldende omsætning i 2017. Omsætningen blev på knap 1,9 mia. euro mod godt 2,2 mia. euro i 2016. Det resulterede i et driftsunderskud på 60,3 mio. euro mod et underskud på 25,7 mio. euro i 2016.

A.P. Møller-Mærsk blander sig atter blandt de faldende aktier med et dyk på 0,6 pct. til 9332 kr. Siden Trump i starten af marts annoncerede en importtold på stål og aluminium, er Mærsks B-aktie faldet samlet 7,3 pct. Kepler Cheuvreux har torsdag skåret sit kursmål for aktien med 2000 kr. til 13.200 kr. Det berettiger dog stadig til anbefalingen "køb" af Mærsk-aktien.

REGNSKABER FRA COLUMBUS OG ORPHAZYME

Blandt sidepapirerne falder Orphazyme med 1,7 pct. til 70 kr. Biotekselskabet har offentliggjort et regnskab for 2017, der viste et nettounderskud på 126,2 mio. kr. mod 57,9 mio. kr. året før. Dermed rammer selskabet inden for sine forventninger, der lød på et nettounderskud på 125-135 mio. kr. Orphazyme venter i 2018 et driftsunderskud på 245-275 mio. kr.

It-virksomheden Columbus falder 4 pct. til 14,30 i kølvandet af sit regnskab, der viste et driftsresultatet før af- og nedskrivninger på 146,2 mio. kr. mod 138,5 mio. kr. året før. I 2018 varsles fremgang og et driftsresultat på 200 mio. kr. efter opkøbet af svenske Istone.

Blandt de aktier, der ligesom Carlsberg og Pandora skal justeres for udbytter, finder man torsdag tillige Sydbank, Jutlander Bank og Djurslands Bank.

Sydbank, der udbetaler 11,31 kr. i udbytte, falder lige under 11 kr., eller 4,6 pct., til 225,20 kr. Jutlander Bank ligger 5 kr., eller 2,3 pct. lavere, i 209 kr. Det svarer præcis til udbyttet.

Endelig falder Djurslands Bank med 8 kr., eller 3,3 pct., til 232 kr. Djurslands Bank udbetaler et udbytte på 7 kr.

- Jeg har indtryk af, at udbytterne som regel ryger tilbage i aktier. Det er en stor udbyttesæson i år, og specielt bankerne udbetaler en del, siger Martin Munk.