Aktier: Pandora sables ned på børsen og presser C25

Pandora mister omkring en femtedel af sin værdi på børsen tirsdag morgen efter mandagens nedjustering.

Det voldsomme kursfald til smykkeselskabet presser C25 ud i et solidt minus, også hjulpet af et fald til Novo Nordisk, mens der ellers er små stigninger på de fleste europæiske børser.

C25-indekset ligger efter 15 minutter 0,9 pct. lavere i 1142,9, mens eksempelvis det tyske DAX-indeks stiger 0,5 pct.

PANDORA I KÆMPE KURSDYK

Pandora kom sent mandag med den nedjustering, der har været rygtet på vej i markedet længe. Selskabet spår nu en omsætningsvækst på 4 til 7 pct. i lokal valuta i 2018 mod tidligere 7 til 10 pct. Forventningerne til EBITDA-marginen sænkes desuden til cirka 32 pct. fra cirka 35 pct. Det svarer til knap 1 mia. kr. mindre i driftsindtjening.

Pandora har ikke givet nogen konkret forklaring på nedjusteringen, men vil komme med yderligere information i forbindelse med regnskabet for andet kvartal, der nu er rykket frem til torsdag den 9. august. Dog har selskabet fulgt op tirsdag morgen med en spareplan, der koster 400 medarbejdere jobbet og skal spare 150 mio. kr. om året fra 2019.

Aktien kommer under "hårdt pres" tirsdag, forudså analytiker Søren Løntoft Hansen fra Sydbank inden markedsåbning.

- Aktien er faldet meget gennem 2018, som afspejler den usikkerhed, der er, men det her er endnu mere benzin til bålet. Det her handler også om tillid til de meldinger, som selskabet kommer med, siger Søren Løntoft Hansen, der efter meddelelsen har sænket sin anbefaling af Pandora til "hold" fra "køb".

Også JPMorgan har allerede meldt ud, at den sænker sit kursmål for Pandora til 585 kr. fra 700 kr., mens anbefalingen lyder på hold.

Pandora-aktien falder hele 16 pct. til 361,30 kr. og lider dermed sit fjerdeværste kursfald på børsen siden noteringen i 2010. Det betyder samtidig, at markedsværdien falder omkring 7,7 mia. kr.

DANSKE BANK I SØIK'S SØGELYS

Pandoras dårlige nyheder mandag overskyggede til dels Danske Bank, der nu bliver efterforsket af Bagmandspolitiet i Danmark, SØIK, i forbindelse med mulig hvidvask i bankens estiske filial.

- Vi har grundet sagens meget alvorlige karakter og omfang fulgt sagen tæt gennem længere tid, men af gode grunde har vi naturligt holdt kortene tæt til kroppen. Nu er vi så langt, at jeg kan bekræfte, at vi i SØIK har åbnet en efterforskning med henblik på at undersøge, om vi i Danmark kan rejse straffesag mod Danske Bank for overtrædelse af hvidvaskloven. Sagen har længe internt været meget højt prioriteret, sagde statsadvokat Morten Niels Jakobsen mandag eftermiddag i en meddelelse.

Danske Bank faldt 1,1 pct. til 180,85 kr. mandag og starter nogenlunde uændret tirsdag.

C25 toppes af William Demant Holding, der stiger 1,3 pct. til 307,40 kr. uden særligt nyt.

I bunden får Pandora selskab af Ambu, der falder 4 pct. til 253,80 kr. Medicoaktien har ellers været særdeles godt kørende på det seneste og ligger fortsat 21 pct. højere end for en måned siden.

REGNSKABER FORUDE

Mens tirsdagen ikke byder nyt på regnskabsfronten, så er hele fem C25-aktier i vælten onsdag. Og Novo Nordisk, FLSmidth og Lundbeck aflægger alle tre deres tal fra morgenstunden, så tirsdag vil være sidste dag, investorer kan positionere sig i aktierne inden da. Alle tre lægger ud med fald tirsdag i omegnen af 0,5 til 1 pct.

DSV kom med sit halvårsregnskab onsdag 1. august og satte efterfølgende kursrekord både onsdag og fredag. Transportselskabet har fået løftet både anbefalingen også kursmålet af det amerikanske finanshus Morningstar, der dog stadig ser negativt på aktien. Kursmålet er blevet løftet med 37 kr. fra 403 kr. til 440 kr., mens anbefalingen nu lyder på sælg mod tidligere stærkt salg, viser en analyse. DSV-aktien starter dagen med et marginalt fald til 574,80 kr.

/ritzau/FINANS