Aktier: Pandora-regnskab uden glimt - udsigt til svag åbning

. Pandora står til en hovedrolle på det danske aktiemarked tirsdag efter et regnskab, der skuffede på flere poster. Smykkekoncernen leverede dog på de overordnede linjer en vækst i lokal valuta, der levede op til forventningerne, og regnskabet beskrives af ABG Sundal Collier som relativt uddramatisk.

- Qua at aktien faldt i går, så kan reaktionen godt blive afdæmpet. Vi tror, at aktien åbner lidt lavere, men den kan godt ende i plus på baggrund af eksempelvis nyt fra telekonferencen, siger børsmægler i ABG Anne Sophie Riis til Ritzau Finans.

Ud over Pandora har også NKT præsenteret regnskabstal fra morgenstunden, og DFDS har gennemført en rettet emission med et bruttoprovenu på cirka 1 mia. kr.

I Asien er aktierne slået bak tirsdag, og futures indikerer en negativ åbning i Tyskland i størrelsesordenen 0,3 pct.

Det danske C25-indeks lukkede mandag 0,4 pct. højere end onsdag før Kristi himmelfart i 1161,73.

PANDORAS OMSÆTNING OG OVERSKUD SKUFFER

Pandora faldt ellers lige over 4 pct. til 664,20 kr. mandag som optakt til kvartalsregnskabet. De tørre tal viste en omsætning på 5115 mio. kr., hvor der blandt analytikere var ventet en omsætning på 5194 mio. kr. ifølge Ritzau Estimates. I kvartalet i 2017 endte salget af smykker på 5159 mio. kr.

Driftsresultatet (EBITDA) var på 1667 mio. kr., svarende til en EBITDA-margin på 32,6 pct. Her var der ventet 1773 mio. kr. og 33,6 pct. ifølge Ritzau Estimates. Bundlinjen viste et overskud på 1159 mio. kr. efter skat, hvor analytikerne havde estimeret et overskud på 1232 mio. kr.

FREMGANG HOS NKT

NKT's første kvartal bød på stigende omsætning og en bedre drift i koncernens klart største ben, Cables.

Omsætningen steg til 351,1 mio. euro fra 273,8 mio. euro, og den organisk vækst opgives til 7 pct. mod et fald på 8 pct. i første kvartal året før. Driftsoverskuddet, den operationelle EBITDA, steg til 20,4 mio. euro fra 17,8 mio. i første kvartal 2017.

NKT, der fastholder forventningerne til helåret, steg mandag 1,2 pct. til 186,30 kr.

DFDS har solgt over 2,6 mio. nye aktier i en rettet emission til kurs 380 kr. Det er bare en lille bid lavere end lukkekursen mandag, hvor aktien faldt 2,8 pct. til 383,40 kr. DFDS har i øvrigt fået løftet kursmålet af Danske Bank til 445 kr. fra 410 kr.

Børshuse har også haft kig på aktierne i Ørsted og Danske Bank. Morgan Stanley har skåret sit kursmål for Danske Bank til 256 kr. fra 270 kr. Det berettiger til anbefalingen "ligevægt", selv om kursmålet ligger en bid over Danske Banks slutkurs mandag på 214,50 kr.

Ørsted har modsat fået sat kursmålet i vejret af HSBC til 460 kr. fra 420 kr. Ørsted steg mandag 0,5 pc. til 402,70 kr.

GN Store Nord kunne mandag fejre, at aktien satte rekord efter en stigning på 0,7 pct. til 247 kr. Dermed fik GN slettet den ældste lukkerekord i C25-regi fra helt tilbage fra september 2000.

Der kommer onsdag også regnskab fra Københavns Lufthavne.

/ritzau/FINANS