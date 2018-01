Aktier: Pandora og Unibrew i fokus i ventet plusåbning for C25

Overordnet peger det i retning af en lettere positiv åbning for aktiebørserne i Europa tirsdag efter en mandag med begrænset aktivitet påvirket af lukkedagen i USA for Martin Luther King Day.

»Med lukket i USA mandag har der ikke rigtigt været nogen volumen i markedet, og der er ikke rigtigt nogen, der gider at gøre noget, før der kommer gang i regnskaberne. Så folk sidder og lurepasser lidt.«

»Nu kan du se, at det går godt ude i Asien, så vi har formodning om, at vi åbner op lidt positivt i dag,« siger senioraktierådgiver Lars Skovgaard Andersen fra Danske Bank til Ritzau Finans.

PÆNE STIGNINGER I TOKYO

I Tokyo lukkede Nikkei 225-indekset tirsdag 1 pct. højere, og de amerikanske aktiefutures peger på en fortsættelse af rekordrækken, når børserne på Wall Street åbner tirsdag efter mandagens lukkedag.

Futuren på det brede amerikanske S&P 500-indeks ligger tirsdag morgen 0,7 pct. højere, hvilket er en positiv retningspil også for de europæiske markeder, hvor tendensen mandag var let vigende. Herhjemme endte C25-indekset marginale 0,1 pct. lavere mandag.

Der bliver i markedet holdt et vågent øje med oliepriserne, som har rundet 70 dollar for en tønde Brent-olie.

LÆS MERE : Mandagens aktier: FLSmidth i bund efter skidt nyt fra finsk konkurrent

»Udviklingen i olieprisen er lidt en joker. Der er mange, der er glade for, at olieprisen er på de her niveauer, men den skal bare ikke stige meget herfra. Vi vil ikke have den op omkring 80, så begynder det at blive en negativ historie.«

»Så der er ro på råvarerne, der er gode regnskaber på vej, vi har et Asien, der ser ud til at være ok, og for tiden kommer der ikke noget negativt fra Kina, hvor folk ellers er bange for, at væksten skal lidt ned.«

»Der er ingen grund til at være negative med hensyn til aktier,« siger Lars Skovgaard Andersen.

UNIBREW-AKTIER SOLGT MED RABAT

Ud over Pandora, som mandag faldt 1,4 pct. til 576,40 kr., vil der komme fokus på Royal Unibrew, efter at storaktionæren Hartwall Capital har solgt alle sine resterende aktier i den danske bryggerikoncern.

Det drejer sig om i alt 2,78 mio. aktier og svarer til 5,27 pct. af Royal Unibrews samlede aktiekapital, som er blevet solgt for 350 kr. per aktie. Det svarer til en rabat på 4,6 pct. i forhold til lukkekursen for Unibrews aktie mandag på 366,80 kr.

Der er desuden kommet analysenyt om Novo Nordisk fra finanshuset Jefferies, som ifølge Reuters har løftet sit kursmål for medicinalkoncernens aktie til 355 kr. Ifølge Bloomberg var kursmålet tidligere 315 kr. og anbefalingen »hold«.

Novo Nordisk lukkede mandag i 334,75 kr. efter et fald på 0,5 pct.