Aktier: Pandora ledte an på positiv dag

. Smykkeselskabet Pandora fortsatte onsdag de gode takter efter tirsdagens kapitalmarkedsdag og toppede i det danske C25-indeks, som lukkede 0,3 pct. højere i 1156,99.

Der var ellers kedelige udsigter, da investorerne mødte ind på arbejde onsdag morgen, efter at politisk usikkerhed i USA havde givet kursfald på de amerikanske børser tirsdag aften og i Asien onsdag.

Usikkerheden skyldes, at der i USA bliver forhandlet om en forøgelse af gældsloftet. Det skal forhindre, at dele af den offentlige administration lukker ned på fredag.

- Det prægede markedet både i Europa og herhjemme fra morgenstunden, men det har rettet sig i løbet af dagen. Investorerne har benyttet muligheden til rydde lidt op, men nu ser det positivt ud, siger Ole Kjær Jensen, afdelingsdirektør i Sydbank.

Onsdagens handel i USA var dog også positiv igen ved dansk børslukketid.

Ole Kjær Jensen påpeger, at Pandoras kapitalmarkedsdag fortsatte med at trække positive spor.

- Det viser, at Pandora gjorde det rigtige efter en kedelig salgsopdatering i sidste uge, og det belønner investorerne i dag, siger han.

Aktien lå 3,7 pct. højere i 626,20 kr. ved afslutningen af onsdagens handel, efter en stigning på 4,7 pct. tirsdag da selskabets ledelse forklarede uddybende om sine strategier.

FORSIKRINGSSELSKABER FIK ÆNDRET ANBEFALINGER

Tryg og Topdanmark fik onsdag sænket anbefalingen, efter at have været under luppen hos Credit Suisse, der ifølge Bloomberg News har sænket anbefalingerne af aktierne til henholdsvis "neutral" fra "outperform" og "underperform" fra "neutral".

Topdanmark har samtidig fået sænket sit kursmål til 250 kr. fra 270 kr.

Der var dog ikke kun dårlige nyheder for Topdanmark. Danske Markets løftede onsdag kursmålet for aktien til 240 kr. fra 225 kr. Det ændrer dog ikke på, at banken fortsætter med at anbefale "sælg" af aktien.

Tryg faldt onsdag 0,9 pct. til 155,30 kr, mens Topdanmark steg med 1,1 pct. til 281,20 kr.

Den svenske storbank SEB har set nærmere på TDC, og det har nu ført til et løftet kursmål for aktien i det danske teleselskab.

Det nye kursmål lyder på 42 kr. mod tidligere 37 kr., mens anbefalingen "hold" gentages, viser data fra Bloomberg News.

Det til trods faldt aktien 0,2 pct. til 39,69 kr.

CARLSBERG SNUPPER KONTRAKT I RUSLAND

Carlsberg tager leveringen af øl til den amerikanske burgerkæde Burger King i Rusland fra konkurrenten Anadolu Efes.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Carlsbergs russiske bryggeri Baltika.

Fra begyndelsen af i år vil Baltika levere øl som Baltika 7, Baltika 0 og Tuborg til Burger Kings mere end 500 salgssteder.

Carlsbergs B-aktie steg med 0,9 pct. til 747 kr.

Mærsk offentliggjorde tirsdag, at selskabet sammen med IBM stifter et nyt selskab, som skal udvikle en ny digital handelsplatform baseret på blockchain-teknologien.

- Vi vurderer, at vores platform kan mindske omkostningerne til transport med i hvert fald 10 pct., hvis vi kan lykkes med at gøre processerne digitale, siger Michael J. White, der bliver direktør for det fælles selskab og har en baggrund som chef for Maersk Line i Nordamerika, onsdag til Ritzau Finans.

A.P. Møller-Mærsk aktierne faldt henholdsvis 0,9 pct. og 1,0 pct. for A- og B-aktien til 10.600 kr. og 11.080 kr.

FUSER FOR KENDT ERHVERVSMAND

På juniorbørsen First North har NPInvestor, der havde erhvervsmanden Erik Damgaard i ejerkredsen, onsdag sin første handelsdag efter flere problemer med at få børsnoteringen ud over rampen.

Men affyringen for selskabet endte onsdag som en lidt af en fuser, da aktierne ved lukketid kostede 13,70 kr. I forbindelse med noteringen blev der solgt i omegnen af 1. mio. aktier i selskabet til 17 kr. stykket.

Onsdagens udvikling svarer dermed til et fald på 19,4 pct.

KREDITBANKEN OPJUSTERER

Sidst på eftermiddagen opjusterede Kreditbanken forventningerne til 2017, hvor banken nu venter et resultat før skat på cirka 75 mio. kr.

Tidligere ventede banken et resultat i den øvre ende af intervallet 55-65 mio. kr.

Aktien steg 2,3 pct. til 2620 kr.

Intermail overdragede desuden sin konvolutdivision til Bong, der overtager salg og forhandling til alle Intermails konvolutkunder.

Samtidig tilbyder Bong ansættelse til hovedparten af de af Intermails salgs- og kunderservicemedarbejdere, der har været ansat inden for konvolutområdet.

Aktien faldt 4,6 pct. til 10,40 kr.