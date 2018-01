Aktier: Pandora lægger sig i spidsen af fladt C25

Efter ti minuttes handel ligger Pandoras aktie 1,1 pct. højere i 582,80 kr., men det er dog efter et samlet fald på 12,6 pct., efter at selskabet torsdag kom med et par foreløbige tal for 2017 og de nye mål frem til 2022. Stigningen er med til at holde hånden under C25, som dog ligger marginale 0,04 pct. lavere i 1148,58.

Vestas har også indledt tirsdagen positivt med et plus på 0,7 pct. til 439,70 kr. Selskabets joint venture med Mitsubishi, MHI Vestas, skifter topchef, idet Philippe Kavafyan er blevet udnævnt som administrerende direktør sammen med Lars Bondo Krogsgaard. De afløser Jens Tommerup og Tetsushi Mizuno, som forlader selskabet.

Blandt de faldende C25-aktier ligger Chr. Hansen i bunden med et fald på 0,8 pct. Ingredienskoncernen kom fredag med skuffende et regnskab, som på dagen sendte aktien ned med 7,4 pct., mens den mandag rettede sig 0,4 pct.

UNIBREW-AKTIER SOLGT MED RABAT

Blandt sidepapirerne er der fokus på Royal Unibrew, efter at storaktionæren Hartwall Capital har solgt alle sine resterende aktier i den danske bryggerikoncern.

Det drejer sig om i alt 2,78 mio. aktier og svarer til 5,27 pct. af Royal Unibrews samlede aktiekapital, som er blevet solgt for 350 kr. per aktie. Det svarer til en rabat på 4,6 pct. i forhold til lukkekursen for Unibrews aktie mandag på 366,80 kr.

Unibrew-aktien er tirsdag åbnet 2,4 pct. lavere i 358 kr.

D/S Norden stiger desuden 7,4 pct. til 132,70 kr., efter at rederiet tirsdag morgen opjusterede forventningerne til hele 2017, der nu ventes at give et justeret resultat på 20-35 mio. dollar mod tidligere forventninger om et resultat på mellem minus 10 og plus 30 mio. dollar.

- Den forventede bedre indtjening kommer som følge af et bedre end forventet resultat i fjerde kvartal af 2017 i både tørlastforretningen inklusiv dry operator samt tankforretningen, skriver rederiet i en kortfattet meddelelse.

Der er desuden kommet analysenyt om Novo Nordisk fra finanshuset Jefferies, som ifølge Reuters har løftet sit kursmål for medicinalkoncernens aktie til 355 kr. Ifølge Bloomberg var kursmålet tidligere 315 kr. og anbefalingen "hold".

Novo Nordisk ligger 0,1 pct. højere i 335,15 kr.