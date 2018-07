Aktier: Pandora kan tage fokus i ventet grøn handelsstart

Investorerne ser ud til at være i godt humør mandag morgen forud for børsåbningen, hvor Pandora dog kan løbe med negativ opmærksomhed, efter at en storbank har sænket kursmålet for aktien.

Fredag var der positiv stemning på de amerikanske aktiemarkeder, og de asiatiske markeder fulgte mandag efter med grønne tal. Også aktiefutures i USA ligger med plusser på mellem 0,3 og 0,5 pct.. Den tyske DAX-future starter mandagen med en stigning på 0,5 pct.

C25-indekset lukkede fredag 0,6 pct. højere i 1100, på trods af at USA klokken 06.01 dansk tid gjorde alvor af sine trusler og indførte told på kinesiske varer til en værdi af 34 mio. dollar. Kina svarede kort efter igen med tilsvarende toldsatser, og også i denne uge vil investorerne have blikket rettet mod de politiske meldinger om konflikten fra både USA, Kina og EU.

SÆNKET PANDORA-KURSMÅL

Pandora har fået sænket sit kursmål af den britisk-asiatiske storbank HSBC til 500 kr. fra 590 kr. Anbefalingen er fortsat hold, viser data fra Bloomberg.

Indtil videre er Pandora-aktien faldet 37 pct. - hvis man fraregner udbytte - i år, og aktien har især haft det svært den seneste måned oven på en negativ analyse fra svenske Carnegie. Ni af de seneste ti børsdage er endt med fald for aktien, og set over den seneste måned er aktien faldet knap 17 pct.

Fredag endte aktien 0,5 pct. lavere i 418 kr.

Novo Nordisk er mandag på forsiden af Berlingske Business, efter at det danske medicinalselskab har måttet afgive en GLP-1-førsteplads i USA. Victoza er ikke længere det mest populære lægemiddel i sin klasse, da et andet GLP-1-middel, Trulicity fra Eli Lilly, i april var det foretrukne.

Overhalingen kommer dog ikke som en kæmpe overraskelse, da tendensen længe har været til en større markedsandel til Trulicity, og Novo har et nyt middel, Ozempic, på vej i segmentet.

Novo-aktien steg 0,8 pct. til 306,90 kr. fredag.

Fredag aften kom det frem, at Vestas har fået en ledig plads i bestyrelsen. Lykke Friis stopper nemlig med øjeblikkelig virkning, da hun er blevet ansat som korrespondent for Berlingske og derfor stopper bestyrelsesarbejdet.

Vindmølleselskabet har endnu ikke meldt noget ud om en potentiel afløser for Lykke Friis. Vestas-aktien steg 0,2 pct. til 385,5 kr. fredag eftermiddag.

NYT TIL SAS OG B&O

SAS var i fokus fredag, hvor luftfartsselskabet offentliggjorde sine trafiktal for juni. Til trods for at der var fremgang over hele linjen, sluttede aktien uændret i 12,20 kr. Også mandag kan der falde lidt opmærksomhed af til SAS, da branchemediet Check-in.dk har skrevet, at SAS i første halvår havde knap 3200 aflysninger.

SAS forklarer selv statistikken med, at SAS har nemt ved at booke passagerer ind på andre afgange kort efter, når der er knas med flyene, og at de derfor ofte vælger at aflyse helt i stedet for at flyve med store forsinkelser.

Bang & Olufsen, der fredag faldt 0,3 til 147,60 kr., får snart mulighed for at kigge nærmere på konkurrenten Sonos forretning, når selskabet rammer børsen i USA. Sonos fortalte fredag om sine børsplaner og nævnte selv Bang & Olufsen som en direkte konkurrent.

Sonos har forud for børsprocessen skåret 6 pct. af sine medarbejdere fra for at forbedre indtjeningsevnen. I 2017 tabte selskabet 14,2 mio. dollar på baggrund af en omsætning på 992,5 mio. dollar, mens man året før tabte 38,2 mio. dollar fra en omsætning på 901,3 mio. dollar.

/ritzau/FINANS