Aktier: Pandora falder tungt efter handelsopdatering

Med Pandora klædt i rødt falder C25-indekset fra morgenstunden med 0,9 pct til 1159,33. Dermed fortsætter takten fra onsdag, hvor indekset lukkede i rødt.

I Pandoras opdatering for 2017 opgøres driftsmarginen, EBITDA, til 37,3 pct. Her var november-meldingen fra Pandora en forventning om en margin på omkring 38 pct.

Analytikerne ventede før handelsopdateringen, at driftsmarginen for hele året ville være faldet til 37,7 pct. fra 39,1 pct., viser estimater fra Ritzau Estimates.

Pandoras svage afslutning på 2017 kommer på trods af at der var medvind fra et par faktorer. Det konstaterer analytiker i Sydbank Søren Løntoft over for Ritzau Finans efter at have set Pandoras handelsopdatering for fjerde kvartal.

Der er positive effekter fra overtagelsen af distributionen i Spanien og Sydafrika, der påvirker positivt med 500 mio. kr. og tilbageleveringer påvirkede i fjerde kvartal 2016 med 200 mio. kr., mens det ikke var tilfældet i 2017.

»Også set i lyset af det er væksten i fjerde kvartal klart under det ventede, og dertil kommer, at udviklingen i valutakurser er svagere end ventet,« fremhæver Søren Løntoft Hansen.

BANG & OLUFSEN I STOR STIGNING

B&O kommer til gengæld glimrende fra start torsdag morgen. Aktien stiger med 18 pct. til 190 kr. Det er det højeste niveau siden starten af 2008, hvor en B&O-aktie kostede 158 kr.

Bang & Olufsen har præsenteret regnskab for regnskabsåret andet kvartal.

Selskabet fastholder sine forventninger om en vækst i omsætningen på 10 pct. og et driftsresultatet før af- og nedskrivninger samt kapitalisering, EBITDAC, på underliggende basis i niveauet 8-10 pct. i det skæve regnskabsår 2017/2018.

Bang & Olufsen kom ud af andet kvartal af det forskudte regnskabsår 2017/18 med et overskud før skat på 77 mio. kr. Sidste år havde B&O et overskud på 31 mio. kr. før skat i samme periode.

Resultatet efter skat viser ifølge torsdagens regnskab et plus på 57 mio. kr. for de fortsættende aktiviteter mod et bundlinjeoverskud på 23 mio. kr. for samme post i samme kvartal sidste år.

»Alt i alt er jeg tilfreds med den fremgang, vi har vist i de første seks måneder. Det understreger, at vi har en stærk produktportefølje, og at vores fokus på at skabe en skalerbar forretningsmodel betaler sig,« siger B&O's topchef, Henrik Clausen, i en kommentar til regnskabet.

I toppen af C25 ligger energikæmpen Ørsted, der stiger med 0,7 pct. til 340,90 kr. Novo Nordisk stiger med 0,2 pct til 340,40 kr.

Danske Bank handles til 248,80 kr., hvilket er en stigning på 0,2 pct.