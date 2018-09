Aktier: Pandora banket op af italienske rygter

Smykke-aktien stiger 9,5 pct. til 413 kr. og var momentant oppe at ramme en kurs på 418,80 kr.

Aktien er den klart mest stigende i C25, der bliver løftet med 0,4 pct. til 1119,83 i middagshandlen, mens der også er grønt i det meste af det øvrige Europa.

Pandora er ifølge den italienske avis et oplagt opkøbsmål for kapitalfonde, og den nævner KKR og Bain Capital som fonde, der kan være i færd med at se på smykkeselskabet. Pandora oplyser til Ritzau Finans, at selskabet ikke har kendskab til noget, der burde få aktien til at stige.

Pandora-aktien har tabt omkring 40 pct. siden årsskiftet.

NOVO FYRER 400

Novo Nordisk-aktien stiger samtidig 0,7 pct. til 305,30 kr. efter nyheden om en række strukturelle ændringer i selskabets forsknings- og udviklingsorganisation.

Det sker med henblik på at fremskynde processer og øge antallet og mangfoldigheden af projekter i virksomhedens pipeline af kommende lægemidler.

Som led i ændringerne afskediges 400 medarbejdere i forsknings- og udviklingsenheder i Danmark og Kina, oplyser selskabet i en meddelelse. Det svarer til lidt under 1 pct. af Novos samlede medarbejderstab på omkring 43.000.

Coloplast, der holder kapitalmarkedsdag, er blandt de faldende aktier med et drop på 1,5 pct. til 653,60 kr. Topchef Lars Rasmussen fortæller, at selskabet ikke har oplevet den vækst i sårplejeforretningen, som han havde regnet med.

- Vi troede, at vi kunne fordoble vores forretning på fem år. Vi vokser langsommere end det, og markedet vokser langsommere end ventet. Men den underliggende vækst er der stadig, siger Lars Rasmussen på kapitalmarkedsdagen.

Priserne har været pressede, forklarer han. Det er dog stadig store forventninger til divisionen, fastslår direktøren.

NYT FRA DANSKE ONSDAG

Tirsdag er dagen før dagen, hvad angår Danske Bank. Onsdag fremlægger ledelsen den interne undersøgelse af hvidvask i bankens estiske filial. Forinden har flere medier skrevet, at topchef Thomas Borgen kendte til problemerne.

Senest skriver Berlingske Business, at Borgen i 2014 var "velorienteret" om mulig hvidvask i milliardstørrelsen. Danske Bank-aktien stiger 0,2 pct. til 169,10 kr.

A.P. Møller-Mærsk ventes også at fremlægge nyt onsdag. Her er der tale om en mulig spareplan og omstrukturering ifølge de pip, der er kommet ud af selskabet fra anonyme kilder hidtil.

Tirsdag middag stiger Mærsk B-aktien 2,2 pct. til 9030 kr. og lader sig dermed ikke påvirke af den nyeste udvikling i handelskrigen, der ellers kan presse indtjeningen på containerfarten.

Mandag kom USA's præsident, Donald Trump, med en ekstratold på 10 pct. på import af kinesiske varer for 200 mia. dollar, og Kina er klar til at svare igen, lyder det.

Nederst i C25 ligger GN uden særlige nyheder tirsdag. Mandag indledte finanshuset Redburn dog dækningen med den negative anbefaling "sælg" ifølge Bloomberg News.

GN's aktie bakker 2,2 pct. til 316 kr.

IC GROUP DRATTER NED

Uden for C25 får IC Group-aktien en gevaldig ørefigen. Aktien falder 58,3 pct., efter at den både handler uden retten til udbytte, samt at selskabet er blevet en storaktionær fattigere i form af ATP.

ATP ejede godt 7 pct. af IC Group, men afhændede hele posten på 1,22 mio. aktier mandag. Modekoncernen oplyser, at aktierne er solgt til 159 kr. per styk. Aktien lukkede mandag i 167,80 kr.

Tirsdag er desuden en mærkedag for IC Group, der udbetaler et ekstraordinært udbytte på 100 kr. per aktie - næsten 60 pct. af mandagens lukkekurs - som følge af salget af mærket Peak Performance for et milliardbeløb.

Oven på de begivenheder bliver IC-aktien handlet til en kurs på 70 kr.

Chemometec-aktien bliver løfter af et regnskab, der bød på bedre tal, end selskabet havde stillet markedet i udsigt.

Stigende salg især til de amerikanske kunder gav i 2017/18 for første gang Chemometec, der udvikler, producerer og sælger analyseudstyr til celletælling, en trecifret omsætning. Den endte på 112,7 mio. kr., hvilket er 25 pct. mere end året før.

Samtidig blev driftsresultatet næsten fordoblet. Chemometec opjusterede tre gange i løbet af regnskabsåret forventningerne.

Også det indeværende regnskabsår ventes at byde på vækst, lyder det fra selskabet.

Chemometec-aktien stiger 14,5 pct. til 87 kr.