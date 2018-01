Aktier: Pæn start på 2018 får endnu et lag

Efter kort tids handel ligger markedet 0,2 pct. højere for de tre toneangivende aktieindeks, S&P 500, Nasdaq og Dow Jones. Onsdag faldt de tre indeks 0,1 pct.

Supermarkedskæden Wal-Mart har forud for handelsstart varslet, at den hæver de ansattes løn i forlængelse af den amerikanske skattereform for fortsat at være konkurrencedygtig. Aktien ligger tæt på uændret fra start.

Den amerikanske regnskabssæson er så småt begyndt, og torsdag har flyselskabet Delta Air Lines været i ilden med bedre end ventet resultater og en opjustering af forventningerne til 2018. Aktien stiger 1,2 pct.

Først fredag kommer der for alvor gang i sagerne, da storbankerne JPMorgan og Wells Fargo sammen med kapitalforvalteren Blackrock er på banen.

Virksomheden Xerox, der sælger kontorartikler, er på rygtebasis kædet sammen om en mulig fusion med japanske Fujifilm i Wall Street Journal. Xerox-aktien stiger 4,9 pct.

Der er igen store udsving for selskabet Eastman Kodak, der primært er kendt for sin storhedstid inden for printfoto.

Selskabet varslede tidligere på ugen, at det vil investere i blockchain-teknologi og har planer om at lancere sin egen kryptovaluta. Aktien steg 119 pct. tirsdag, 57 pct. onsdag, men torsdag falder aktien 12 pct.