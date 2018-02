Aktier: På vej mod fin afslutning på aktieugen

Mere end 500 af selskabets 600 aktier stiger.

I toppen af indekset ligger hollandske Vopak, der tjener sine penge som operatør af tankterminaler, efter at have leveret regnskabstal for 2017. De viste en nedgang på 7 pct. i det ordinære driftsoverskud (EBITDA) til 763,2 mio. euro. Men det er specielt udsigterne for 2019, der får aktien til at stige.

»I 2018 vil vi fortsætte med at fokusere på kortsigtede forbedringer for at styrke vores evne til at skabe langsigtet værdi for alle vores stakeholders,« skriver selskabet i regnskabet.

Dermed er udsigterne for vækst i 2019 tilstede, synes investorerne at vurdere. Finanshuset Kepler deler den holdning.

Vopak-aktien stiger 16 pct. til 39,97 euro.

Det europæiske satellitkommunikationsselskab Eutelsat Communications stiger næstmest. Aktien koster 18,57 euro på børsen i Paris, hvilket er 9,5 pct. mere end torsdag.

Selskabet leverede bedre end ventet cash flow, og kommentarer fra selskabet om »at der er mange faktorer, der taler til fordel for konsolidering«, er det, der trækker aktien til vejrs, skriver Bloomberg News.

I bunden ligger den svenske forsvarskoncern Saab efter at have leveret tal for fjerde kvartal, der skuffede.

Saab leverede et driftsoverskud på 882 mio. svenske kr. mens analytikerne ifølge SME Direkte havde sat næsen op efter 1105 mio. svenske kr. Også omsætningen skuffede, da den kom ind på 9819 mio. svenske kr. mod ventet 10.130 mio. svenske kr.

Der var heller ikke glæde for aktionærerne i udbyttet, der foreslås på 5,25 svenske kr., mens der her var ventet 6,15 svenske kr.

Saab-aktien falder 8,4 pct. til 346,70 svenske kr.