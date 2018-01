Aktier: På højeste niveau i to og et halvt år

Blandt synderne i dagens indeks er den svenske tøjgigant Hennes & Mauritz, der snubler 1,9 pct. efter beskyldninger for racistisk markedsføring i et salgskatalog, med et billede af en sort dreng og model, der i et salgskatalog optræder i en hættetrøje med ordene "coolest monkey in the Jungle" - den sejeste abe i junglen.

H&M svarede mandag, at "billedet nu er fjernet fra alle H&M's salgssteder, og vi undskylder oprigtigt over for enhver, som måtte føle sig ramt".

Med i bunden ligger også finske Huhtamaki, der konkurrerer med danske brdr. Hartmann inden for emballage. Handelsbanken har reduceret sit kursmål for den finske aktie til 35 euro fra 39 euro, og anbefalingen er nedgraderet til "reducer" fra "akkumuler" ifølge Bloomberg News. Aktien løftets 3,1 pct. tirsdag middag.

Plussiden i STOXX 600-indekset toppes af det hollandske kabel- og teleselskab Altice, der stiger 7,5 pct. i begejstring over, at selskabet vil sælge sin USA-forretning som et led i en turnaround-proces.

Samtidigt stiger italienske Finecobank 3,5 pct. i forlængelse af, at finanshuset Kepler Cheuvreux har hævet sit kursmål for aktien til 10 euro fra 8,80 euro.

På sektorbasis er det især råvareaktierne og telekommunikation, der trækker det samlede marked op med stigninger på henholdsvis 0,5 pct. og 0,4 pct., mens ejendomsaktierne er eneste sektor i rød med et fald på 0,2 pct.