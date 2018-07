Aktier: Optur inden næste salve i handelskrigen

Referatet fra den amerikanske centralbanks seneste rentemøde tog kortvarigt toppen af fremgangen, men aktierne endte alligevel højere oppe med solide plusser.

Det var især teknologiaktierne, som trak op dagen efter USA's uafhængighedsdag, onsdag, hvor markederne var lukket.

Det brede S&P 500-indeks steg med 0,9 pct., mens Dow Jones-indekset med blot 30 aktier i sig vandt 0,8 pct. Nasdaq, som præges af teknologiaktierne, gik samtidig op med hele 1,1 pct.

MIDNATSTARIFFER

Torsdagens handel var dagen før dagen, hvor USA - formentlig - indfører nye toldsatser på 25 pct. på kinesiske importvarer til en værdi af 34 mia. dollar. Et minut over midnat amerikansk tid.

Og hvor kineserne - formentlig - svarer igen i samme kaliber.

USA's præsident, Donald Trump, har dog truet med yderligere tariffer på kinesiske varer for 400 mia. dollar, hvis Kina svarer igen.

- Investering på mellemlang sigt vil blive bumpet, da handelsoverskrifterne fortsat vil ramme stemningen. Men selv om der er risiko over alt, så er de underliggende økonomiske fundamentaler meget stærke, siger James Athey, investeringschef hos Aberdeen Standard Investments, til The Wall Street Journal.

TEK-TRAKTOR OG CHIP-FREMGANG

Torsdag var det især teknologiaktierne, som trak for i fremgangen. I S&P 500 steg sektoren med 1,5 pct., fulgt af dagligvarer og fast ejendom, som begge også var oppe med 1,4 til 1,5 pct. oppe.

Generelt var der dog fremgang at spore for alle sektorer, på nær for energiaktierne, som dog kun tabte beskedne 0,2 pct., da olieprisen faldt 1,6 pct. i USA efter en overraskende stigning i landets olielagre.

Blandt teknologiaktierne var der fremgang for alle de helt store navne. Facebook steg 3,0 pct., Apple vandt 0,8 pct., og Alphabet, som er Googles moderselskab, endte i plus med 2,2 pct.

Det var især også en god dag for chipproducenterne, som samlet steg 2,6 pct.. Tirsdag eftermiddag, hvor handlerne i USA var gået hjem, blev det annonceret, at den kinesiske mobilproducent har fået midlertidig tilladelse til at gøre forretning i USA, efter selskabet tidligere indgik en aftale, som skulle løfte den syvårige embargo, selskabet havde fået, og som havde truet med at lukke koncernen.

Den nyhed trak navne som Skyworks og Qualcomm op, da de er to af de største leverandører til ZTE, med henholdsvis 4,4 pct. og 3,7 pct.

Plusser var der også til Intel og Micron - begge med 2,6 pct. Micron har fået et midlertidigt forbud mod at sælge 26 chipprodukter i Kina. Det sendte tirsdag aktien ned med 5,8 pct., men torsdag oplyste selskabet, at det alene påvirker 1 pct. af den ventede omsætning på 8,6 mia. dollar i fjerde kvartal.

Qorvo, en helt femte chipproducent, var dog mest stigende i S&P 500, da selskabet fik en løftet anbefaling fra analysehuset KeyBanc. Aktien steg 5,7 pct.

LIDT MERE BENZIN I TANKEN

Torsdag kom der dog også positive meldinger fra Tyskland, hvor Handelsblatt kunne rapportere, at den amerikanske ambassadør i Tyskland har oplyst, at han er blevet bedt om at forhandle en aftale mellem Bruxelles og Washington om lavere - eller måske slet ingen - biltariffer.

I Europa gav det kraftige løft til bilaktierne, mens General Motors og Ford i USA vandt mere beskedne 1,3 og 0,6 pct.

Der var også nyt fra den amerikanske gasproducent Praxair, som vil sælge sine europæiske aktiver til japanske Taiyo Nippon Sanso for 5,9 mia. dollar for at få tilladelse til at fusionere med tyske Linde og blive til verdens største producent af industriel gas. Aktien i Praxair steg 3,0 pct