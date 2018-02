Aktier: Opkøbskrig i tv-branchen tager amerikansk fokus før Fed-chefs tale

Blandt enkeltaktierne er der desuden opmærksomhed på kabelselskabet Comcast, der har lagt et bud på britiske Sky og dermed forsøger at underløbe konkurrenten 21st Century Fox.

Omkring halvanden time før åbningen falder futures 0,1-0,2 pct. for de tre toneangivende aktieindeks, S&P 500, Nasdaq og Dow Jones.

Starten af februar var præget af kursfald på aktiemarkederne, der blev udløst af frygt for stigende inflation og dertil stigende renter.

Den amerikanske centralbank har signaleret, at renten vil blive hævet tre gange i år, hvilket ligger på linjen med forventningerne i markedet, og derfor vil investorerne holder skarpt øje med udmeldingerne fra den nye centralbankchef, som har afløst Janet Yellen tidligere i år.

»Hvis Powell signalerer, at man kan forestille sig at hæve renten mere end tre gange, så kan det let udløse en ny rentefrygt,« siger chefstrateg Morten Kongshaug fra Industriens Pension i en skriftlig kommentar.

»Omvendt kan aktierne fortsætte op, hvis centralbankchefen dæmper angsten for rækken af rentestigninger - for eksempel ved at holde sig til at den faktiske forbrugerprisinflation fortsat er lav,« siger han.

Jerome Powell skal tale i Kongressen klokken 16, hvor han skal fremlægge centralbankens halvårlige rapport om pengepolitik og synet på USA's økonomi.

Tilbage blandt selskaberne kigger investorerne på mediebranchen, da Comcast, der er verdens største tv- og kabelselskab, har budt 30,9 mia. dollar for britiske Sky.

Buddet er på 12,50 pund per aktie, og det overgår dermed et tilbud på 10,75 pund fra 21st Century Fox.

Disney købte i december dele af Fox i en handel til 52 mia. dollar - herunder en ejerandel på knap 40 pct. i Sky - og flere analytikere vurderer over for Bloomberg News, at Fox kan komme på banen med et nyt bud.

Comcast-aktien falder 2,5 pct., mens Walt Disney-aktien stiger 2,3 pct.