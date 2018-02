Aktier: Opkøb kan give fokus på Vestas i negativt marked

Ellers står det danske aktiemarked på øretæver til investorerne mandag morgen. Kursfaldene på Wall Street accelererede efter dansk lukketid fredag, og mandag morgen er der massive drop i Asien, mens de amerikanske aktiefutures fortsætter ned i takt med at renterne stiger.

Dermed er signalerne ude fra verden alt andet end positive.

»Vi venter en nervøs uge på de finansielle markeder, og der er udsigt til en negativ start på den europæiske aktiehandel,« skriver Jyske Banks chefanalytiker Kim Fæster mandag morgen under overskriften »Hold på hat og briller«.

Mandag morgen ved 7.30-tiden er der fald på 0,5 pct. i Dow Jones, S & P 500 dropper 0,3 pct., mens teknologiaktierne i Nasdaq-indekset dykker 0,2 pct. Faldene er dog aftaget lidt i forhold til den tidlige handel, hvor der blev taget hul på ugen med futuresfald på over mod 0,8 pct. Retningen er også sat i Tyskland, hvor aktiefutures peger ned med godt 0,7 pct.

En lille joker i mandagens udvikling kan blive de amerikanske ISM-data for serviceindustrien, der offentliggøres klokken 16. Servicesektoren udgør omkring 85 pct. af den amerikanske økonomi, og udviklingen og stemningen blandt serviceerhvervene er derfor vigtig for udviklingen i den samlede amerikanske økonomi. Ifølge estimater fra Bloomberg News ventes indekset at stige til 56,7 i januar mod 56,0 i december.

Men mandag morgen peger det mod fald på aktiemarkedet, hvor det danske eliteindeks, C25, fredag lukkede med et fald på 1,7 pct. til indeks 1099,26.

FOKUS PÅ VESTAS EFTER WEEKEND-INDKØB

Vestas har for omkring 600 mio. kr. overtaget amerikanske Utopus Insights, der leverer dataanalyser. Selskabet har 15 års erfaring i udvikling af digitale løsninger, en portefølje af innovative digitale produkter, mere end 30 patenter og et team af erfarne dataforskere, energiingeniører, energisoftwareudviklere og meteorologer, oplyser Vestas, der fredag faldt 2,0 pct. til 404,20 kr.

Ifølge dagbladet Børsen er Novo Nordisks ærkekonkurrent på det amerikanske marked, Eli Lilly, klar til at tage kampen op, når den danske medicinalkoncern lancerer diabetesmidlet Ozempic i USA i dag. Ozempic er udset til at bære væksten i Novo Nordisk de kommende ti år eller mere, men Eli Lilly mener at kunne konkurrere meget effektivt. Novo Nordisk faldt fredag 2 pct. til 302,85 kr.

Mærsk B har fået sænket kursmålet til 10.500 kr. fra 11.000 kr. af analytikerne fra den amerikanske storbank JPMorgan. Anbefalingen lyder uændret på "neutral". Mærsk B faldt 1,0 pct. til 10.470 kr. fredag.

Telekoncernen TDC har til gengæld fået løftet kursmålet af norske ABG Sundal Collier til 45 kr. fra 42 kr. Den positive anbefaling "køb" er samtidig stadig gældende, og generelt virker analytikerne begejstrede for teleselskabets melding om overtagelsen af MTG i sidste uge. Siden da har der været flere løftede anbefalinger og øgede kursmål.

En aktie i TDC steg fredag 1,0 pct. til 37,14 kr., men ligger dog stadig noget lavere, end inden meldingen, som faldt sammen med årsregnskabet for 2017.

Matas-aktiens kursmål er blevet løftet af investeringsbanken Carnegie til 80 kr. fra 75 kr., hvor hold anbefalingen stadig er "hold". Matas, der kommer med regnskab for tredje kvartal tirsdag, faldt fredag 0,9 pct. til 76,20 kr.

Medieskriverier om, at Nordea er mere optaget af administration end af at drive bank, kan få lidt indflydelse. Indtjeningen i banken presses af byrderne til de interne funktioner, og stagnationen i indtægterne truer det sidste resultatguldæg, aktieforvaltning. Aktien faldt fredag 0,8 pct. til 73,52 kr.

Coloplast har fået æren af at være ugens aktien i Jyllands-Posten Erhverv. Det påpeges, at medicokoncernens styrke ligger i et solidt forretningsgrundlag samt en global førende position. Målsætninger en organisk vækst på 7-9 pct., men valutaforhold kan gøre aktien til en lidt risikabel investering. Coloplast faldt 2,8 pct. til 497,90 kr. i fredags.

Lundbecks aktionærer kan granske regnskab fra Mochida for eventuelle afledte effekter på det danske selskabs udvikling. Lundbeck gik på weekend med et fald på 2,5 pct. til 301,20 kr.

Dagens eneste regnskab kommer fra Össur. Selskabet venter en organisk omsætningsvækst i lokal valuta på 4-5 pct. og en EBITDA-margin på 18-19 pct. Aktien droppede 5,7 pct. fredag til 27,90 kr.