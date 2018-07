Aktier: Olien trak aktier ned - Dow løftet af banker

Energiaktierne faldt på den baggrund med 1,2 pct. i S&P 500. Værst gik det for Marathon Oil og Hess Corp., der tabte henholdsvis 6,7 og 4,0 pct, mens minusser til de to oliejætter Chevron og Exxon Mobil på 0,9 og 1,0 pct. trak ned i Dow Jones-indekset.

Topmødet mellem de to præsidenter fra USA og Rusland, Donald Trump og Vladimir Putin, gav ikke de store nyheder til at påvirke investorernes humør, og samtidig var der heller ikke nyt fra fronten i handelskrigen til at afspore stemningen.

Derfor holdt investorerne fokus på olieprisens udvikling og en stigende rente.

Det brede S&P 500-indeks faldt på den baggrund med 0,1 pct. mandag, mens det smalle Dow Jones-indeks med blot 30 aktier i sig steg 0,2 pct. Teknologitunge Nasdaq tabte 0,3 pct.

Tirsdag morgen fortsætter den blandede udvikling. Futuren på det brede aktieindeks, S&P 500, ligger tæt på nulpunktet, og også futuren på teknologiindekset, Nasdaq, er krøbet tilbage mod nulpunktet efter et indledende drop på 0,2 pct.

Set henover sektorerne var der mandag plusser til finansaktierne, mens defensive telekommunikation og forbrugsvarer også gik op. De øvrige sektorer faldt derimod med energi som den største taber fulgt af råvarer, sundhed og fast ejendom.

OLIEPRISEN HOLDT AKTIER TILBAGE

Olieprisen faldt mandag med 3,9 pct. Nyheden om at Libyen i sidste uge fik fire olieterminaler tilbage i produktion, samt spekulationer om at den amerikanske regering vil reducere sine oliereserver for at sænke benzinpriserne inden midtvejsvalget til november, fik handlerne til at fokusere på et øget udbud af råolie, mens frygten for en handelskrig og en vækstopbremsning kan medføre en faldende efterspørgsel.

RENTELØFT GIVER BANKLØFT

For finanssektorens vedkommende var der mandag to gode nyheder at varme sig på. Den tiårige rente steg på baggrund af solide detailsalg i USA med 3 basispoint, men var på et tidspunkt endda i plus med 4 punkter. Det løftede bankerne, der med stigende renter kan udvide rentemarginalen, forskellen på renten på indlån og udlån, og det hjælper på sektorens indtjening. Samtidig var Bank of America i fokus med et regnskab, som på indtjeningen var 10 pct. bedre end ventet.

De to nyheder gav comeback til finanssektoren efter minus fredag, hvor storbankerne Citigroup, JPMorgan Chase og Wells Fargo faldt efter offentliggørelse af kvartalsregnskaber.

Mandag steg finans derfor med 1,8 pct. i S&P 500-indekset, mens bankerne alene lagde 3,1 pct. oveni. Bank of America vandt 4,3 pct., mens Citigroup, JPMorgan Chase og Wells Fargo steg henholdsvis 3,7, 4,0 og 2,9 pct.

Sammen med en fremgang på 2,2 pct. til Goldman Sachs var det med til at holde en solid hånd under Dow Jones-indekset, hvor finans vægter forholdsvist meget.

NETFLIX I FOKUS

Fredag var der nervøsitet blandt investorerne forud for Netflix' regnskab for andet kvartal. Det betød gevinsthjemtagning efter aktiens kursridt med et plus på mere end 100 pct. i 2018, og aktien faldt med 4,2 pct. fredag. Trenden fortsatte mandag, efter at streamingselskabet havde offentliggjort regnskabet, der skuffede på antallet af nye betalende kunder. Det sendte aktien ned med 14,1 pct. i eftermarkedet.

Største taber i mandagens ordinære handel i S&P 500-indekset var Alliance data, som smed 10,1 pct. Tilbagegangen skyldtes, at selskabet rapporterede om stigende charge-offs, nedskrivning af kreditkortgæld, som ikke vurderes at kunne inddrives, på 6,6 pct. i juni mod 6,4 pct. i maj. De misligholdte betalinger faldt ganske vist til 5,1 pct. mod 5,4 pct., men anses stadig som værende på et meget højt niveau.

Mandagens store vinder var Arconic, som steg med 10,5 pct., da der i medierne var spekulationer om, at kapitalfonden Apollo Global Management vil overtage selskabet.