Aktier: Ørsted stryger til vejrs efter opjustering

Ørsted har haft mere fart end ventet på flere af sine havmølleparker, og energiselskabet opjusterer derfor sine forventninger til sidste års indtjening.

Ørsted venter nu, at driftsoverskuddet før af- og nedskrivninger, EBITDA, beløber sig til 22,5 mia. kr. for 2017. Den tidligere forventning var omkring 21 mia. kr.

»Stigningen skyldes primært en stærk indtjening fra vores producerende havvindmølleparker i slutningen af året - herunder fra kraftigere vind og en hurtigere indfasning af produktion fra de nye parker Race Bank og Walney Extension,« skriver Ørsted i en meddelelse til fondsbørsen.

Meldingen sendte i første omgang Ørsted-aktien over 352 kr., men kursen har sidden sat sig lidt til 345 kr. svarende til en stigning på 1,2 pct. fra tirsdag.

C25-indekset ligger samtidig 0,2 pct. lavere i 1172,45, efter et fald i NKT på 3,7 pct. til 278,40 kr. Kabelproducenten er blevet sænket til "hold" fra "køb" af Nordea, viser data fra Bloomberg.

PANDORA PÅ MINUSLISTEN

På minuslisten er også Pandora, der taber 0,5 pct. til 677,40 kr. Smykkeaktien kan få en hovedrolle på aktiemarkedet onsdag, da den amerikanske smykkeforhandler Signet kommer med salgstal for julesalget klokken 13, hvor analytikere vil dykke ned i tallene for at få indikationer på Pandoras eget salg.

Desuden har Pandora selv varslet, at det inden mandag i næste uge kommer med en salgsopdatering for fjerde kvartal.

TDC er åbnet i 39,19 kr. svarende til et fald på 0,2.

Ifølge Finans er TDC i færd med at udrulle et helt nyt, lynhurtigt mobilnet, der åbner for hastigheder på helt op til 600 megabit over hele landet.

Desuden fortsætter konsolideringen i sektoren.

Svenske Tele2 og kabelselskabet Com Hem har onsdag morgen annonceret en fusion. Ingen af selskaberne er blandt TDC's konkurrenter, men Com Hem har tidligere været omtalt som et muligt opkøbsmål for TDC.

AMBU FÅR GODKENDT PRODUKT

Blandt sidepapirerne stiger Ambu, efter at selskabet har fået godkendt sit engangskoloskop til salg i USA af de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA. Det oplyste selskabet kort inden børslukketid tirsdag.

Godkendelsen af produktet, som Ambu overtog i forbindelse med købet af Invendo Medical i oktober for 1,7 mia. kr., kommer ifølge Ambu tidligere end ventet.

»Produktet var hele årsagen til Ambus opkøb, så det er en nøglegodkendelse. Men det er ikke en meget svær godkendelse at få, så alle har også ventet, at den kom,« siger analytiker i ABG Sundal Collier Morten Larsen.

Han peger på, at der generelt er store forventninger til Ambus visualiseringsprodukter fremadrettet.

Produktporteføljen tæller i forvejen det storsælgende engangsskop Ascope, der bruges af bedøvelseslæger til at orientere sig i luftvejene. Det nye produkt bruges i forbindelse med kikkertundersøgelser i tarmen.

»Det er nogle helt andre læger, Ambu skal have i tale, så det er et helt andet marked, og det vil tage tid. Jeg ser meget optimistisk på den lange bane i forhold til at gøre visualiseringsmarkedet til et marked for engangsprodukter, men i forhold til dette produkt skal vi nok have relativt forsigtige kortsigtede forventninger,« vurderer Morten Larsen.

Ambu-aktien ligger 4 pct. højere i 125,20 kr. og har kurs mod rekord.

Der kommer onsdag trafiktal fra SAS, der er åbnet 2,5 pct. lavere i 16,95 kr. Desuden præsenterer Genmab på en investorkonference arrangeret af den amerikanske storbank J.P. Morgan Chase. Onsdag morgen er Genmab steget 1 pct. til 1164 kr.