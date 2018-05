Aktier: Ørsted og Pandora får tæsk i negativ C25-start

. Ørsted og Pandora falder tungt fra åbningen torsdag, og Bavarian Nordic ligger også lavere efter offentliggørelsen af sit regnskab for første kvartal. Pandora tynges af en sænket anbefaling aktien, og Ørsted har lidt et nederlag i et vigtigt amerikansk vindudbud.

Det danske eliteindeks, C25, ligger efter små ti minutters handel 0,2 pct. lavere i 1139,91.

Pandora ligger helt i bunden af indekset med et fald på 5,4 pct. til 490,50 kr., efter at finanshuset Carnegie ifølge Reuters har valgt at sænke anbefalingen af aktien til "sælg" fra tidligere "hold", mens kursmålet samtidig er skåret til 400 kr. fra 700 kr.

Ændringen kommer i kølvandet af Pandoras regnskab for første kvartal, som var slemt skuffende for investorerne og har sendt aktien ned fra et niveau lige under 700 kr.

ØRSTED TABER VINDUDBUD

Ørsted ligger desuden 4,9 pct. lavere i 390,30 kr., efter at det med sit amerikansk havmølleprojekt Bay State Wind ikke er kommet videre til kontraktforhandlingerne i den vigtige havvindauktion i Massachusetts.

Selskaberne måtte se sig slået af projektet Vineyard Wind, der er ejet af Copenhagen Infrastructure Partners og Avangrid Renewables.

Bavarian Nordic fastholdt forventningerne til 2018 i det regnskab for første kvartal, som biotekselskabet kom med torsdag morgen. Dermed venter selskabet fortsat en omsætning på cirka 500 mio. kr. og et underskud før renter og skat på 385 mio. kr.

Første kvartal bød på en omsætning på 11 mio. kr. og et underskud før renter og skat på 173 mio. kr. Bavarian Nordics aktie falder fra start med 0,9 pct. til 204,10 kr.

ANALYSENYHEDER OM SAS OG MÆRSK

Der er også kommet analysenyt om både SAS og Mærsk. Nordea har sænket kursmålet for SAS-aktien til 21,81 kr. fra 23,81 kr., mens anbefalingen "køb" er urørt. Det viser en analyse fra banken forud for flyproducentens regnskab i næste uge.

SAS-aktien ligger 1,4 pct. lavere i 15,92 kr.

Mærsk B falder desuden 0,3 pct. til 9596 kr., efter at Jefferies har snittet kursmålet for aktien til 13.000 kr., hvor det tidligere lød på 14.500 kr. Anbefalingen er stadig "køb", fremgår det af en analyse fra Jefferies.

Lundbeck er blandt de positiv islæt, da medicinalselskabet sammen med sin japanske partner Otsuka har offentliggjort, at de starter fase 3-studier med Alzheimers-midlet Rexulti i juni.

I den indledende handel stiger Lundbeck-aktien 0,7 pct. til 428,40 kr.

KAPITALFOND SÆLGER AKTIER I TCM

Der er også nyt fremme om TCM Group, idet kapitalfonden IK Investment har solgt sine resterende 1,97 mio. aktier i virksomheden til en pris på 98 kr. Det presser aktien ned med 3,8 pct. til 99,50 kr.

Brøndby IF ligger derimod 1,4 pct. højere i 1,45 kr. efter sit regnskab for første kvartal, hvor forventningerne til hele året fastholdes.

Senere torsdag kommer der regnskaber fra blandt andet Hartmann og Dantax.

/ritzau/FINANS