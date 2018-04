Aktier: Ørsted og Danske Bank tager hver sin ende i positivt C25

I toppen af eliteindekset ligger Ørsted med en stigning på 3,1 pct. til 401,90 kr., efter at energiselskabet kunne løfte forventningerne til helåret i forlængelse af et første kvartal, hvor overskuddet voksede markant sammenlignet med den tilsvarende periode året før.

Ved middagstid bliver det ledende danske aktieindeks, C25, handlet 0,3 pct. højere til indeks 1105,36. Nogenlunde samme stigning tilfalder det fælleseuropæiske Stoxx 600-indeks, som lægger 0,2 pct. til sin samlede værdi.

Underliggende kunne stemningen på aktiemarkederne imidlertid være lidt bedre, vurderer Tue Østergaard, der er aktiechef hos ABG Sundall Collier.

Ifølge ham er investorerne påvirket af den seneste tids rentestigninger - eksemplificeret ved renten på den toneangivende tiårige amerikanske statsobligation, der nu har rundet 3 pct., efter at renten snuste til niveauet i februar, hvilket dengang kastede nervøsitet af sig i markedet.

»Der er en holdning til, at renterne ikke må stige for stærkt, fordi så får man pludseligt nogle problemer omkring, hvordan flowsene skal være - altså fra aktier og over i obligationer.«

»Den diskussion er ikke så kraftig den her gang, fordi det ikke er gået så stærkt. Til gengæld er niveauet højere. Og det er nok det, der lægger en dæmper på markedet i øjeblikket i min optik,« siger Tue Østergaard.

Han bemærker, at manglen på positiv stemning i aktiemarkedet hænger sammen med en øjeblikkeligt svagt risikoappetit.

»Folk kigger mere på risiciene, end de kigger på upsiden. Og så har vi det i Danmark, at vi jo står over for en regnskabssæson, der for alvor er taget af i dag med Danske Bank og med Ørsted.«

»Ørsted gør det fremragende og bliver ved med at overraske positivt, og Danske Bank er måske på kerneresultatet lidt til den svage side,« siger Tue Østergaard.

DANSKE TAGER BUNDEN - ØRSTED TOPPEN

Danske Bank havde i første kvartal et kerneresultat på 6171 mio. kr., mens det ifølge estimater fra Ritzau Estimates burde være endt på 6254 mio. kr. efter at have lydt på 7160 mio. kr. i samme kvartal sidste år.

Danske Bank leverede til gengæld bedre end ventet målt på top- og bundlinje og fastholder sine forventninger til helåret. På trods af det falder bankaktien 1 pct. til 216,60 kr. og lægger sig dermed i bunden af C25-indekset.

I toppen af eliteindekset ligger Ørsted med en stigning på 3,1 pct. til 401,90 kr., efter at energiselskabet kunne løfte forventningerne til helåret i forlængelse af et første kvartal, hvor overskuddet voksede markant sammenlignet med den tilsvarende periode året før.

Blandt sidepapirerne er der roligt omkring aktien i Össur, som ligeledes har afleveret regnskab for første kvartal. Aktien ligger fladt i 27,20 kr., efter at den islandske protesevirksomhed i første kvartal løftede omsætningen i forhold til samme kvartal sidste år, mens bundlinjen viste samme resultat som for et år siden.

/ritzau/FINANS