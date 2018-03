Aktier: Ørsted i C25-bund efter udbetaling af udbytte

Energiselskabet Ørsteds aktie har lagt sig i bunden af det danske eliteindeks C25, efter at den fredag handles uden retten til udbytte for 2017 på 9 kr. per aktie.

Hovedparten af de øvrige eliteaktier har ligeledes startet dagen negativt, og efter fem minutter handel ligger C25-indekset 0,4 pct. lavere i 1134,87 efter en stigning på 1 pct. torsdag.

De asiatiske markeder viste positive takter i fredagens handel, efter at USA's præsident, Donald Trump, har indvilget i at mødes med den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, men det har altså ikke formået at smitte af i Europa fra åbningen fredag.

På handelsområdet underskrev Donald Trump torsdag aften den importtold på stål og aluminium, som han havde varslet, men det er dog i en udvandet version, hvor Canada og Mexico er friholdt, ligesom andre kan blive fritaget, hvis de giver USA retfærdige handelsvilkår.

Blandt de danske eliteaktier falder Ørsted 2,6 pct. til 378,10 - eller med 9,9 kr. Det kan i stor udstrækning forklares med, at aktien fredag handles uden et udbytte på 9 kr., og det skal også med i betragtning, at aktien torsdag var en af de mest stigende i eliteindekset med en stigning på 2,8 pct.

Endvidere udtaler Ørsteds bestyrelsesformand, Thomas Thune Andersen, i dagens udgave af Børsen bekymring for, at en eventuel handelskrig med USA vil bremse energikoncernens drømme om at skabe et nyt marked for havvind i USA.

MÆRSK FALDER FORTSAT

Der er også nyt i forhold til Mærsk i form af de ugentlige ratetal på containerfarterne ud af Shanghai. Rateindekset Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) gik tilbage med 5,6 pct. til indeks 729,49 i denne uge, viste tallene. Det er femte uge i træk, at indekset falder - og set over de fem uger, er det kravlet ned fra 883,59.

Mærsk B ligger 0,5 pct. lavere i 9328 kr.

Fredag morgen kom der årsregnskab fra industrikonglomeratet Schouw & Co, og det var med en omsætningsfremgang på 19 pct. til 17,0 mia. kr. og et driftsresultat (EBIT) på 1093 mio. kr. mod 1038,5 mio. kr. i 2018.

I 2018 regner selskabet med at nå en omsætning på 18,1 mia. kr. og et EBIT-resultat på 1110-1250 mio. kr. Schouws aktie ligger 0,4 pct. højere i 651,50 kr.

Senere på dagen kommer der desuden regnskaber fra Skako og Fast Ejendom.

Der fragår fredag også et udbytte på 2 kr. i DSV, som ligger 0,7 pct. - 3,2 kr. - lavere i 474,60 kr. Uden for eliteindekset fragår et udbytte på 0,13 kr. i Össur og på 2,30 kr. i NNIT.

G4S nyder godt af en løftet anbefaling hos SEB til "hold" fra tidligere "sælg" og stiger 1,4 pct. til 22,30 kr. efter et fald på 1,5 pct. torsdag, da sikringskoncernen kom med regnskab.