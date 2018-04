Aktier: Ørsted fortsætter rekordkurs efter auktionssejre

Den generelt gode stemning krydres med flere selskabsnyheder. Ørsted kunne fredag fortælle, at det har vundet retten til at opføre samlet 551,75 megawatt havvind i en tysk auktion, der blev afholdt i april.

Der er ligeledes fremgang i hovedparten af de øvrige eliteaktier, og C25-indekset ligger efter fem minutters handel 0,5 pct. højere i 1119,78. Blandt sidepapirerne stiger Neurosearch markant på et opkøbstilbud og IC Group før belønning for at have solgt Peak Performance for 1,9 mia. kr.

»Vi kører videre på det gode momentum drevet af USA, efter at sidste uges regnskaber har skabt noget lettelse i markedet. Og så er der stadigvæk noget geopolitisk medvind i markedet,« sagde senioraktierådgiver Lars Skovgaard Andersen i Danske Bank før åbningen til Ritzau Finans.

Og før åbningen mandag kunne selskabet så oplyse, at det også har vundet retten til at tilslutte 900 megawatt havvind til elnettet i Taiwan, hvor selskabet vil opføre top projekter frem til udgangen af 2021.

Endvidere er det kommet frem, at ABG Sundal Collier har løftet kursmålet for Ørsted-aktien til 420 kr. fra 390 kr., mens anbefalingen fortsat lyder på hold, og at Nordea har hævet sit kursmål for aktien til 450 kr. fra før 415 kr.

Ørsted, der torsdag kom med regnskab for første kvartal, satte torsdag kursrekord efter en stigning på 5,4 pct. til 411,10 kr., og mandag løftes aktien yderligere 4,3 pct. til 428,70 kr.

NEUROSEARCH OG IC OP PÅ NYHEDER

Dagens hidtil største stigning tilfalder dog biotekselskabet Neurosearch med en stigning på 27,6 pct. til 3,93 kr., efter at det er kommet frem, at ejendomsselskabet Gefion Group på visse vilkår og betingelser ønsker at købe selskabet for 4 kr. per aktie.

Endvidere ligger aktien i IC Group 6,5 pct. højere i 170 kr. efter annonceringen af salget af tøjmærket Peak Performance for 1,9 mia. kr. til Amer Sports Corporation, hvilket giver selskabet et nettoprovenu på 1,7-1,8 mia. kr. - svarende til 100-105 kr. per aktie. Planen er at udlodde nettoprovenuet til aktionærerne som ekstraordinær dividende efter endelig afslutning af salget, der ventes med udgangen af juni.

GODT RATENYT TIL APM

Tilbage i C25 kan Mærsk-aktierne notere pæne stigninger fra dagens start. Det sker efter sidste uges ratetal, hvor SCFI-indekset fredag viste en stigning på 12,8 pct. til indeks 760,67. Herunder viste raterne på den vigtige handelsrute mellem Asien og Nordeuropa sig at være steget hele 32,5 pct. i sidste.

Mærsk B stiger 3,4 pct. til 9936 kr.

Fem aktier i C25 ligger dog i minus, hvor Vestas klarer sig dårligst med et fald på 1,9 pct. til 400,50 kr. - uden at der er nyt fremme fra selskabet.

Danske Bank har analysenyt på Norden og Ambu. Banken har hævet anbefalingen af rederiet Norden til "køb" fra tidligere "hold", mens kursmålet fortsat lyder på 130 kr., ifølge Bloomberg News.

Bankens kursmål for Ambu er endvidere løftet til 172 kr. fra 148 kr., med en uændret købsanbefaling.

Nordens aktie stiger fra åbningen 2,4 pct. til 113 kr., og Ambu ligger 0,8 pct. højere i 142,70 kr.