Aktier: Nyt storudsalg i teknologibranchen pressede hele markedet

Forlydender om dialog om handelstariffer mellem Kina og USA, der mandag fik investorerne til at kaste sig over aktiemarkedet for at plukke billigere aktier op, blev tirsdag til usikkerhed om udfaldet, mens et udsalg blandt teknologiaktierne satte ind og trak hele markedet ned.

Det brede S&P 500-indeks lukkede tirsdag med et tab på 1,7 pct. til 2612,62. Dow Jones-indekset sluttede med et minus på 1,4 pct. til 23.857,71, mens Nasdaq endte med et fald på 2,9 pct. i 7008,81.

Volatilitetsindekset, VIX, der er barometer for investorernes risikolyst, afspejlede tendensen tydeligt med en stigning i størrelsesordenen 10 pct.

Onsdag morgen er de negative strømninger aftaget en smule. De amerikanske futures handles med stigninger på 0,1 pct., undtagen Nasdaq der falder i samme størrelsesorden.

Teknologiselskaberne, der på sektorbasis har haft mest glæde af den lange periode med stigende aktiekurser, er kommet under pres på grund af frygt for ny regulering, som følge af spørgsmålet omkring persondata, der har ramt hele sektoren efter Facebook-skandalen.

»Det, som virkelig tæller, er den totale mangel på viden om, hvad man kan forvente. Det står hen i det uvisse, og indebærer en stor risiko. Investorer kan ikke lide usikkerhed, og det her er selveste definitionen på usikkerhed,« siger markedsstrateg Peter Kenny fra Global Markets Advisory Group i New York til Reuters.

Beskyttelse af privatlivets fred for social mediegiganter blev fremhævet yderligere tirsdag, da en whistleblower oplyste, at det canadiske selskab AggregateIQ udviklede software målrettet republikanske vælgere ved det amerikanske præsidentvalg i 2016.

Facebook-aktien fik endnu en øretæve, denne gang på knap 5 pct., hvilket sender kursfaldet siden skandalen om persondata startede i midten af marts op mod 18 pct.

Twitter faldt 12 pct. efter kommentarer fra Citron Research, der vurderer selskabet som det mest sårbare over for stramninger af privatlivs-regulering.

Traditionelt mønster i sektorfordelingen

Set på sektorbasis var der en helt igennem traditionel udvikling for en skidt dag på Wall Street. Så godt som samtlige underindeks relateret til produktion, handel og finans lukkede i rødt, mens de defensive sektorer fik investorernes opmærksomhed og lukkede i plus.

Forsyningsselskaberne, telebranchen og ejendomsselskaberne steg henholdsvis 1,5 pct., 0,5 pct., og 0,1 pct., mens der var kursfald i it-selskaberne, i finanssektoren og i forbrugerpapirerne på henholdsvis 3,5 pct., 2,0 pct. og 1,9 pct.

Baggrunden for fordelingen skal blandt andet findes i et markant rentefald, der blev udløst af investorerne flokkedes om sikre investeringer i statsgæld.