Aktier: Nyt om hvidvasksag sender Danske Bank i C25-bund

Financial Times kan på baggrund af oplysninger fra et udkast til en rapport om hvidvaskningssagen i Danske Banks estiske afdeling fortælle, at der på et enkelt år er passeret 192 mia. kr. igennem afdelingen.

Selv om Financial Times ikke nævner, om hele beløbet er mistænkt for at relatere sig til hvidvask af penge, så er nyheden i sig selv ikke positiv for aktiekursen, vurderede Simon Hagbart Madsen, der er analytiker i Jyske Bank, forud for åbningen til Ritzau Finans.

»Jeg tror uden tvivl, at man vil se en negativ reaktion i Danske Bank-aktien i dag. Også selv om det er vigtigt at skelne mellem, hvad der er brutto og netto i denne sammenhæng, især når man nævner beløb i størrelsesordenen 192 mia. kr.«

»Jeg tror, det vil blive taget negativt op af markedet, fordi det netop er så stort et omfang på et enkelt år. Det er ikke et positivt tegn i forhold til den interne rapport, der kommer senere på måneden,« siger Simon Hagbart Madsen.

Danske Banks aktie er da også åbnet 4,8 pct. lavere i 180 kr., og den er også årsag til, at C25-indekset efter ti minutters handel ligger 0,2 pct. lavere i 1164,98 - Selv om 14 af indeksets 25 aktier faktisk ligger i plus.

GN OG GENMAB FÅR LØFTET KURSMÅL

I toppen af det danske eliteindeks ligger GN Group med en stigning på 1,6 pct. til 345,70 kr. Aktien nyder godt af, at JPMorgan har løftet kursmålet for den til 365 kr. fra 301 kr. Anbefalingen er stadig "overvægt", viser data fra Bloomberg News.

Branchekollegaen William Demant ligger desuden 1,4 pct. højere i 268 kr.

Genmab markerer sig også positivt med et plus på 1,4 pct. til 1098,50 kr. efter mandagens fald på 2,5 pct. Genmab har fået løftet kursmålet hos Goldman Sachs til 1160 kr. fra 1110 kr., mens anbefalingen "neutral" er blevet gentaget ifølge data fra Bloomberg News.

Der er også nyt om Nordea, der ved udgangen af 2018 må sige farvel til leder af Personal Banking og medlem af koncernledelsen Topi Manner, der i stedet skal være ny administrerende direktør for Finnair. Nordea-aktien ligger næsten uændret i 68,72 kr.

Malervarekoncernen Flügger kommer tirsdag med regnskab for første kvartal af 2018/19. Forud for den begivenhed stiger aktien 0,6 pct. til 340 kr.