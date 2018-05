Aktier: Nyt fra Lundbeck, Genmab og WDH kan tage fokus

. Mandagens positive aktiestemning ser ikke umiddelbart ud til at ville fortsætte tirsdag. Tyske futures peger på fald og amerikanske futures ligger kun i et meget marginalt plus en halv times tid før handelen åbner i Europa.

Lundbeck, WDH og Genmab har leveret nyt som investorerne skal vurdere, når handelen åbner.

Samlet steg det danske eliteindeks mandag med 1,5 pct. til indeks 1147,82 på en dag, hvor også de øvrige europæiske markeder var i plus.

LUNDBECK LEVERER BEDRE END VENTET

Medicinalselskabet Lundbeck leverede tal inden børstid, og de var klart bedre end ventet af analytikerne i første kvartal. Lundbeck omsatte i januar, februar og marts for 4585 mio. kr. mod ventet 4369 mio. kr. blandt analytikerne ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News. I første kvartal sidste år omsatte Lundbeck for 4211 mio. kr.

Driftsresultat (EBIT) landede på 1656 mio. kr. mod ventet 1232 mio. kr. blandt analytikerne og et plus på 1011 mio. kr. i den tilsvarende periode sidste år.

Medicinalselskabet fastholder forventningerne til 2018 om en omsætning på 17,2-18,0 mia. kr. samt et driftsresultat (EBIT) på 4,8-5,2 mia. kr.

Lundbeck steg mandag 0,8 pct. til 372,20 kr.

WDH FASTHOLDER FORVENTNING

WDH leverede periodemeddelelse, hvor forventningerne blev fastholdt. Restruktureringsomkostningerne ventes fortsat at blive 150 mio. kr. Pengene bruges blandt andet til at samle størstedelen af selskabets produktion i store centre i Polen og Mexico.

William Demant Holding venter desuden en betydelig vækst i salget overordnet set, men samtidig en negativ effekt i de rapporterede tal på cirka 4 pct. som følge af valutamodvind. Her spiller primært den svækkede amerikanske dollar en afgørende rolle.

Periodemeddelelsen dækker perioden frem til tirsdag, men indeholder ingen regnskabstal.

WDH lukkede mandag 5 pct. højere i 257,40 kr.

GENMAB: OK TIL DARZALEX SOM FØRSTE BEHANDLING I USA

Genmab har fået godkendt kræftmidlet Darzalex som førstebehandling af knoglemarvskræft i USA i kombination med kræftmidlet Velcade, kemoterapiformen Melphalan og binyrebarkhormonet Prednisolon.

Salgsmæssigt får det ikke den store betydning, vurderer Sydbanks analytiker Søren Løntoft Hansen over for Ritzau Finans, men han understreger, at godkendelsen er positiv. Han venter dog at aktien kun vil klare sig moderat bedre end markedet.

Genmab lukkede mandag i 1293,50 kr. efter en stigning på 3,7 pct.

ANALYTIKERNYT TIL FLERE

Ambu, der blev belønnet for et fremragende regnskab mandag med en stigning på knap 18 pct. til 180 kr., kan være i fortsat fokus tirsdag.

Ambu steg voldsomt mandag efter et fint regnskab, der også indeholdt en opjustering af forventningerne til den organiske vækst. ABG Sundal Collier har efterfølgende løftet kursmålet til 200 kr. fra 150 kr. Aktien kan fortsætte i fokus tirsdag.

Alm. Brand, der mandag steg 1,8 pct. til 62,90 kr., har fået løftet anbefalingen til køb fra sælg af SEB, der også satte kursmålet op til 71,70 kr. fra 65 kr.

ALK-Abelló har fået sænket anbefalingen af Danske Bank til hold fra køb. Kursmålet er dog hævet til 935 kr. fra 900 kr.

Aktien steg mandag 10,7 pct. til 965 kr. efter en stigning fredag på 13,5 pct., hvor selskabet leverede et flot regnskab.

